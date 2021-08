De brandweer krijgt een grote brand ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene niet onder controle. De vlammen hebben dinsdagnamiddag de eerste huizen van de voorsteden Varyobi en Acharnes bereikt.

Inwoners verlaten intussen in paniek het getroffen gebied. "Achter ons is de hel", zo schreeuwde een inwoner vanuit zijn auto naar een reporter ter plaatse.

Het vuur was eerder op de dag ontstaan aan de voet van het Parnithagebergte, een bebost gebied zo'n dertig kilometer ten noorden van Athene. De vlammen hebben zich intussen naar bewoonde gebieden verspreid, met name naar Varympompi, een wijk in Acharnes. Vanuit alle stadsdelen van Athene zijn dikke rookpluimen zichtbaar. De brandweer van Varympompi heeft de inwoners van een deel van die wijk aanbevolen om het gebied te verlaten.

Dat was ook de boodschap die burgemeester Spyros Vettos van Acharnes dinsdagnamiddag op de televisiezender ERT verspreidde: "Verlaat snel jullie huizen", zo luidde zijn oproep. Eerder meldden lokale media al dat de hulpdiensten uit voorzorg tientallen kinderen hebben geëvacueerd uit een jeugdkamp. In Varymbombi vechten meer dan 300 brandweerlui tegen de vlammen. Er worden 70 vrachtwagens, vijf helikopters en vijf blusvliegtuigen ingezet. Griekenland kampt reeds meer dan een week met een historische hittegolf.

In Athene zijn dinsdag temperaturen van 44 graden Celsius gemeten. Weerexperts waarschuwen al dagen voor branden van deze omvang. Ook elders in Griekenland woeden bosbranden. Zo moesten dinsdag ook drie dorpjes in het zuiden van de Peloponessos geëvacueerd worden.

Nog tot vrijdag temperaturen tot 46 graden in Griekenland

De historische hittegolf in Griekenland blijft aanhouden. Al meer dan een week pieken de temperaturen dagelijks boven de 40 graden Celsius. In het centrum van het land en op het schiereiland Peloponnesos worden van dinsdag tot vrijdag nog temperaturen tot 46 graden verwacht.

In de nacht van maandag op dinsdag streed de brandweer ook al op het eiland Rhodos tegen een bosbrand in een ravijn nabij het dorp Maritsa. Alle inwoners moesten er worden geëvacueerd. Kleinere branden waren er ook op Peloponnesos en aan de Grieks-Turkse grens bij de rivier Evros. Voorlopig is er geen sprake van doden of gewonden.

Meteorologen waarschuwen echter dat door de droogte het brandgevaar ook na het einde van de hittegolf nog groot zal zijn. In de zomer, en vooral in augustus, waait er in de Egeïsche Zee vaak een krachtige wind die bekendstaat als de Etesia of Meltemi. Hoewel hij verfrissing brengt, kan de wind de branden weer doen opflakkeren, beklemtoonden weerexperten op de openbare omroep. Na een vergelijkbare droogte- en hitteperiode in 2007 zorgden vergelijkbare winden ervoor dat er duizenden mensen om het leven kwamen. Naar het weekend toe zouden de temperaturen zakken naar zo'n 38 graden. Dan zou echter ook de Etesia of Meltemi zijn opwachting maken.

Ook buurland Bulgarije kampt met hoge temperaturen van ongeveer 40 graden Celsius. Daar woeden vooral bosbranden in het zuiden. De branden zijn grotendeels onder controle, maar helemaal uitgedoofd zijn ze niet, zo berichten de media in Sofia. Gewonden zijn vooralsnog niet gemeld.

