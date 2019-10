Een vrouw in Noord-Ierland won donderdag een historische procedure tegen de strikte abortuswet van het gebied. Mensenrechtenactivisten noemden de zaak een grote overwinning.

Het Noord-Ierse hooggerechtshof bepaalde dat de huidige wet een inbreuk maakte op de mensenrechten van de 29-jarige Sarah Ewart, die in 2013 naar Engeland reisde voor een abortus. In Noord-Ierland werd haar een abortus geweigerd, hoewel artsen zeiden dat haar kind waarschijnlijk in de baarmoeder of kort na de geboorte zou sterven. 'Naar mijn mening is haar persoonlijke getuigenis meeslepend', verklaarde rechter Siobhan Keegan.

Keegan oordeelde dat de Noord-Ierse abortuswet in strijd is met bepalingen over fatale foetale afwijkingen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ewarts advocaat Darragh Mackin tweette dat de uitspraak 'een grote overwinning' is voor haar en vrouwenrechtenvoorvechter Grainne Teggart.

Ook Patrick Corrigan, leider van Amnesty International in Noord-Ierland, was opgetogen over de beslissing. 'Het ondersteunt wat Amnesty UK vanaf het begin zei: de draconische abortuswetten van Noord-Ierland zijn een inbreuk op mensenrechten', tweette hij. In Noord-Ierland klinkt het geroep om de abortuswetten af te zwakken steeds luider sinds de succesvolle campagne in Ierland vorig jaar om er een gelijkaardige wet aan de hand van een referendum te wijzigen.

Britse politici keurden in juli amendementen goed om het recht op abortus en op het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht uit te breiden tot Noord-Ierland, als er tegen 21 oktober geen nieuwe regering is.