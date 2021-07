Griekenland heeft te kampen met een 'historische en lange hittegolf'. Dat zeggen meteorologen zaterdag. Het kwik kan de komende dagen op het vasteland oplopen tot liefst 46 graden Celsius.

In Griekenland werd begin deze week een waarschuwing afgegeven wegens extreme hitte. De hittegolf houdt naar verwachting aan tot begin augustus. Tijdens de golf zakken de temperaturen 's nachts naar verwachting niet onder de 25 graden, in de grote steden zelfs niet onder de 30 graden.

Het extreme weer kan leiden tot het uitbreken van nieuwe natuurbranden of kan de al woedende branden verergeren. Aan de voet van de berg Pentelikon, dicht bij buitenwijken van de hoofdstad Athene, woedde eerder deze week al een hevige natuurbrand.

Turkije

Ook in Turkije blijven brandweerlui hun handen vol hebben met het bestrijden van hevige bosbranden. Het is de derde dag op rij dat er enorme bosbranden woeden verspreid over het land. De situatie is wel meer onder controle.

Deze week waren er in totaal 98 branden in tal van provincies. Zaterdag heeft de brandweer er 88 onder controle. Er woeden er nog 10, waarvan 3 in de populaire regio Antalya.

De oorzaak is nog niet gekend. Tot nog toe vielen er 4 doden door de bosbranden. De branden zijn een nieuwe klap voor de toeristische sector in Turkije, die al zwaar te lijden had onder de economische gevolgen van de coronapandemie.

