'Mensen denken niet in feiten, maar in verhalen', zegt Yuval Noah Harari. 'Dat is de fout die veel wetenschappers maken.' De populaire Israëlische historicus benadrukt hoe belangrijk het is om onze vroegste geschiedenis te kennen.

Met zijn debuut Sapiens: een kleine geschiedenis van de mensheid (2011) werd de Israëlische historicus en futuroloog Yuval Noah Harari (45) niet alleen een bestsellerauteur, maar ook een van de populairste denkers van onze tijd. Daarna volgden de minstens even succesvolle boeken Homo Deus: een kleine geschiedenis van de toekomst (2015) en 21 lessen voor de 21e eeuw (2018), en een graphic novel gebaseerd op zijn debuut. In het tweede deel daarvan is hij zelf een personage, en stelt hij dat de mensheid 12.000 jaar geleden, met de komst van de landbouw, in een val is getrapt waar ze nooit uit is ontsnapt. Hij onderzoekt ook hoe oorlog, hongersnood, ziekte en ongelijkheid onderdeel van de menselijke conditie werden en waarom dat onze eigen schuld is. Reden genoeg om het met Harari te hebben over de achteruitgang die met vooruitgang gepaard gaat en de technologie die ons leven beheerst.

Meneer Harari, hebt u een mobiele telefoon? Yuval Noah Harari: Nee. Ik kan nog altijd zonder. Maar uw medewerkers wel? Harari: Ja. Ik heb het voorrecht dat andere mensen er in mijn plaats gebruik van maken. Ik sta niet buiten de digitale wereld. In uw nieuwste strip maakt u duidelijk hoe we telkens weer bezwijken voor de gedachte dat nieuwe technologie ons leven zal verbeteren, tot we beseffen dat ze ons leven net complexer maakt. Is de smartphone daar een goed voorbeeld van? Harari: Zeker. Een smartphone lijkt tijdwinst op te leveren en ons leven makkelijker te maken, maar uiteindelijk doet hij ons levensritme altijd maar versnellen. Daardoor krijgen we steeds meer stress. Kunnen we die val vermijden? Harari: Tegenwoordig is geen smartphone hebben een statussymbool. Maar veel mensen hebben geen keuze. Ze moeten voortdurend bereikbaar zijn voor hun werk of hun bazen. Kinderen moeten zich aansluiten bij de WhatsApp-groep van hun school, toch hier in Israël. Slechts weinig mensen kunnen zonder smartphone. Persoonlijk heb ik niets tegen nieuwe technologie. Zo heb ik mijn echtgenoot twintig jaar geleden online ontmoet, via een van de eerste datingapps die er toen waren. Technologie kan mensen samenbrengen. De vraag is: zet ik de technologie in voor mijn doeleinden, of gebruikt de technologie mij? Het is een dunne lijn. In uw strip gaat het ook over die illusie van de vooruitgang. U hebt het dan niet over mobiele telefonie, maar over de landbouwrevolutie 10.000 jaar geleden. Wat is daar misgegaan? Harari: Door landbouw te bedrijven, tarwe te verbouwen en schapen te kweken, dachten de mensen dat ze een gemakkelijker leven zouden krijgen, dat ze meer voedsel en zekerheid zouden hebben dan de vroegere jagers-verzamelaars. Het tegendeel gebeurde. Het leven werd duizenden jaren lang voor de meeste mensen zwaarder. Ze moesten harder werken, kregen slechter voedsel, leden onder ongelijkheid en uitbuiting. Overdrijft u niet? Hoogontwikkelde beschavingen zijn alleen mogelijk geworden door landbouw en veeteelt. Harari: Voor de elites was dat inderdaad het geval. Als koning had je zeker een uitstekend leven. Maar de gemiddelde boer leefde niet beter dan de jager-verzamelaars 20.000 à 30.000 jaar eerder. Jagers en verzamelaars leefden niet lang, met een beetje geluk werden ze veertig. De levensverwachting is sindsdien enorm toegenomen. Harari: Dat geldt alleen voor de laatste tweehonderd jaar. Als je kijkt naar de levensverwachting van eenvoudige boeren rond 1800, is ze nauwelijks hoger dan in het stenen tijdperk. Duizenden jaren lang was er geen enkele verbetering. Natuurlijk waren de mensen in 1800 sterker, maar alleen het leven van een kleine heersende elite was er echt op vooruit gegaan. Welke andere negatieve gevolgen had de landbouwrevolutie? Harari: Kijk naar de coronapandemie. Die hebben we te danken aan de landbouwrevolutie. De jagers-verzamelaars hadden nauwelijks last van besmettelijke ziekten. Zij hadden geen gedomesticeerde dieren, de bron van veel besmettelijke virussen, en bovendien leefden zij ver verspreid en konden ze elkaar nauwelijks besmetten. De epidemieën begonnen pas met de landbouw. Tot de negentiende eeuw konden we daar niet veel tegen beginnen, pas in de laatste honderd jaar zijn we door antibiotica en vaccinaties beschermd. De geschiedenis van de mens wordt meestal afgeschilderd als een opeenvolging van vooruitgang. U spreekt van achteruitgang. Harari: Veel van die ideeën komen niet van mij. Zo is het idee van landbouw als een val ook terug te vinden in het boek Zwaarden, paarden en ziektekiemen van Jared Diamond. Maar ik vertel inderdaad een ander verhaal dan kinderen gewoonlijk op school te horen krijgen. Ik weet niet hoe het in Europa is, maar in Israëlische scholen ligt de nadruk op de geschiedenis van de Joden en Israël. Ik zou het accent willen verleggen. We moeten de geschiedenis niet bekijken vanuit het perspectief van een bepaald land, maar vanuit het perspectief van onze soort. Hoe ontwikkelt u zo'n perspectief? Harari: Ik moet uiteraard compromissen sluiten, en ook dingen beschrijven waar ik geen expert in ben. Dat strookt niet met de gebruikelijke wetenschappelijke werkwijze. Ik praat met mensen en probeer veel te lezen, maar ik weet dat ik geen expert word op bijvoorbeeld het vlak van de neolithische revolutie of vroege schrijfsystemen, alleen omdat ik daar een paar boeken over heb gelezen. En ik wil helemaal niet de plaats innemen van andere onderzoekers. Ik probeer een brug te slaan tussen hun inzichten en het grote publiek. U gaat eerder te werk als een journalist. Harari: Mensen denken in verhalen. En als je ze geen groot verhaal over de mensheid geeft, houden ze vast aan de oude verhalen. In Israël zijn er veel mensen die de Bijbel als basisreferentie hebben voor hun historische opvattingen. Maar door een verhaal te vertellen worden de details minder nauwkeurig, moet je soms voorbijgaan aan tegenstrijdigheden. Harari: Ik streef niet naar wetenschappelijke perfectie, dat is onmogelijk. Ik concentreer me op het grote verhaal. Je kunt de mening van mensen niet veranderen met feiten alleen. Dat is een fout die veel wetenschappers maken. Mensen denken niet in feiten, ze denken in verhalen. Om het menselijke denken te veranderen, moet je in staat zijn een alternatief verhaal te construeren. Hebben we een verkeerd beeld van onze vroegste geschiedenis? Harari: De meeste mensen hebben een beeld van de steentijd als een zeer gewelddadige tijd met veel oorlogen en moorden. Maar als je de archeologische vondsten bekijkt, dateren de eerste bewijzen van collectief geweld - dus van het doden van grotere groepen mensen, niet van individuen - van 13.000 jaar geleden. Ik denk dan aan de archeologische site Jebel Sahaba in Sudan. Het lijkt erop dat pas met de intrede van de landbouw het echte tijdperk van geweld is aangebroken. Dat is begrijpelijk omdat je meer mensen had in eenzelfde gebied, die ook veel meer redenen hadden om te vechten. Jagers en verzamelaars konden elkaar ontwijken of ontvluchten als ze werden aangevallen. De boeren in dorpen of steden konden niet zomaar vertrekken omdat ze anders hun akkers en dieren en dus hun levensonderhoud zouden verliezen. Dus bleven ze om te vechten. Laten we het over vandaag hebben. Kunnen we iets leren van de geschiedenis? Harari: Zeker. Twee historische gebeurtenissen zijn nooit helemaal hetzelfde, maar toch kunnen we er lessen uit trekken. Dat we heel voorzichtig moeten zijn met het idee van vooruitgang, bijvoorbeeld. Als we vandaag over technische utopieën spreken, moeten we denken aan de landbouwrevolutie. Ook in die tijd was er een enorme technische vooruitgang. Maar door de politieke structuur die ontstond, profiteerde slechts een klein deel van de samenleving ervan. Ook nu moeten we oppassen dat de macht van nieuwe technologieën - kunstmatige intelligentie, algoritmen - niet wordt gemonopoliseerd door een kleine elite. Is het niet al te laat? Zitten de hedendaagse koningen niet in Silicon Valley? Harari: Tja, sommigen maken reisjes naar de ruimte, en anderen krijgen niets. Wat kunnen we daaraan doen? Harari: Eerst en vooral moeten we ons realiseren dat de technologische ontwikkeling de wereld meer verandert dan om het even wat. De vraag hoe die technologieën moeten worden gereguleerd, moet dan ook centraal staan in de politiek. We mogen het niet overlaten aan een kleine groep ingenieurs en ondernemers. De politiek en het publiek moeten daar een brede discussie over voeren. Die discussie mislukt vaak omdat veel mensen - politici inbegrepen - er veel te weinig van afweten. Harari: Dat is waar. In Israël, bijvoorbeeld, heeft geen enkele politieke partij een standpunt over artificiële intelligentie, hoewel AI de belangrijkste technologische ontwikkeling van onze tijd is. Maar niemand voert het debat over hoe dat moet worden aangepakt. West-Europese politici munten er ook niet in uit. Harari: Dat is gevaarlijk. Het is net als 10.000 jaar geleden, toen in het Midden-Oosten de landbouw ontstond en er maar één of twee mensen in een dorp waren die er iets van afwisten. Terwijl de anderen bleven praten over de dingen van vroeger, over de jacht, over oude mythen, namen zij de cruciale beslissingen, en werden vervolgens de nieuwe leiders. U gaat voortdurend in gesprek met vooraanstaande politici, ook internationaal. Kunt u hen overtuigen van het belang van dit thema? Harari: Dat hangt van de persoon af. Sommigen staan ervoor open en zien het belang ervan in, anderen minder. Maar in de afgelopen vijf jaar hebben enkele regeringen minstens begrepen dat wie de informatietechnologie beheerst, de toekomst van de wereld beheerst. Dat geldt zeker voor de Chinese regering, en bij de Amerikaanse begint het ook te dagen. Veel andere landen zijn er nog niet klaar voor. Daarom is de wereld momenteel in twee nieuwe machtsblokken verdeeld. U bedoelt de VS aan de ene en China aan de andere kant? Harari: Net zoals er in de twintigste eeuw het IJzeren Gordijn was, is er nu het Silicon Curtain. Welke code er op je smartphone draait en waar je gegevens naartoe gaan, hangt af van de groep waartoe je behoort. Ze worden ofwel door de VS ofwel door China opgehaald. Moeten we ons voorbereiden op een oorlog op het gebied van de informatietechnologie? Harari: Als je denkt aan een koude oorlog, waarin er geen directe militaire confrontatie is maar constant cyberaanvallen gebeuren, fake news verspreid wordt of beide partijen gegevens van elkaar proberen af te snoepen, dan is het al zover. En langzaam maar zeker raakt de hele wereld erbij betrokken. De tien grootste techbedrijven zijn allemaal Amerikaans of Chinees. In Amerika heb je Google, Facebook en Amazon, in China Alibaba, Baidu, Tencent en Huawei. Er zijn geen andere spelers op dat gebied, geen vergelijkbare Europese of Latijns-Amerikaanse ondernemingen. En de laatste vijf jaar zijn we getuige van een nieuwe vorm van allianties tussen regeringen en bedrijven, die samen de tegenstander bestrijden. Het slagveld, dat zijn onze mobiele telefoons en computers. Zal Huawei of een Amerikaans bedrijf de infrastructuur voor het 5G-netwerk leveren? Dat bepaalt de toekomst van een land. Uw eigen land is ook betrokken bij die informatieoorlog. De spionagesoftware Pegasus, waarmee wereldwijd smartphones kunnen worden bespioneerd, komt uit Israël. Harari: Wat controlesoftware betreft, is Israël een supermacht, dat klopt. Die technologie is een van de redenen waarom het vredesproces met de Palestijnen niet vooruitgaat. Want met behulp van zulke bewakingstechnieken kan Israël de Bezette Gebieden blijven controleren, zonder grote militaire middelen in te zetten en zonder veel bloedvergieten. Daarom heerst vandaag in Israël het idee: wij kunnen op deze manier doorgaan en hoeven geen compromissen te sluiten met de Palestijnen. Hebt u zelf nog hoop dat het vredesproces ooit vooruit zal gaan? Harari: Op dit moment is er niets wat daarop wijst, maar het zou minstens theoretisch moeten kunnen. In de wiskunde zijn er de zogenaamde onoplosbare problemen, waarvoor men wetenschappelijk kan bewijzen dat er geen oplossing is. Dat is niet het geval in de Israëlische politiek. Kunt u een wetenschappelijke vooruitgang noemen die gunstig is geweest? Harari: We zijn er de afgelopen honderd jaar ongetwijfeld enorm op vooruitgegaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de statistieken over levensverwachting, kindersterfte en huiselijk geweld, dan is de trend in de meeste landen bijzonder positief. Hetzelfde geldt voor de rechten van vrouwen, lgbt-personen en minderheden. Ook daar zie je grote verbeteringen. Maar het probleem met vooruitgang is dat er vaak nieuwe problemen door ontstaan, waar men zich voorheen niet eens iets kon bij voorstellen. Waarom is het zo moeilijk om het leven van mensen echt te verbeteren? Harari: Het is een normale menselijke reactie om, wanneer je een doel hebt bereikt of iets wat aangenaam is, er meer van te willen. En wat je bereikt hebt, vind je vanzelfsprekend - of tenminste, de volgende generatie zal dat vinden. We zijn niet elke dag dankbaar dat er antibiotica zijn of dat een derde van alle kinderen niet langer van honger sterft. De menselijke geest is niet gemaakt om tevreden te zijn. Hoe blijft u ondanks alles optimistisch? Harari: Door twee zaken. Ten eerste mediteer ik elke dag twee uur en ga ik elk jaar op een lange retraite van een of twee maanden. Hoe slaagt u daarin, met zo'n druk leven? Harari: Mediteren is als voedsel voor de geest om gezond en in evenwicht te blijven. Ik stop toch ook niet met eten alleen omdat ik het druk heb? Ik heb vastgesteld dat ik veel efficiënter werk als ik mediteer. Minder mediteren om meer te werken is totaal zinloos. Dan werk ik misschien langer, maar met minder resultaat. En het tweede punt? Harari: Ik probeer niet alleen de negatieve ontwikkelingen te bekijken, maar ook de goede kanten. Neem alleen al de veranderingen op het gebied van gelijke rechten tussen mannen en vrouwen in de afgelopen decennia. De feministische revolutie was een van de belangrijkste en succesvolste revoluties in de geschiedenis. Het meest verbazingwekkende is dat het ook een van de vreedzaamste revoluties was. Normaal gesproken stelt men zich voor dat er koppen rollen bij revoluties, maar de feministen hebben niemand omgebracht. Ze hebben alleen Harvey Weinstein achter de tralies gekregen. Harari: Volgens mij heeft hij het verdiend. Maar zelfs Weinstein is, anders dan tijdens de Franse Revolutie, van de guillotine gespaard gebleven. Vrouwen hebben laten zien dat het mogelijk is om de wereld echt ten goede te veranderen.