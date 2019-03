Hillary Clinton geen kandidaat voor presidentsverkiezingen van 2020

Ze ontkracht daarmee de geruchten als zou ze na haar eerdere, mislukte, kandidaturen opnieuw het Witte Huis proberen te veroveren.

Clinton nam het in 2008 op tegen Barack Obama, in de strijd om de Democratische nominatie voor het presidentschap.

De voormalige First Lady moest toen het onderspit delven, maar Obama benoemde haar tot minister van Buitenlandse Zaken. In 2016 was Clinton opnieuw van de partij in de race om het Witte Huis, maar moest ze verrassend de duimen leggen tegen de kandidaat van de Republikeinen, huidig president Donald Trump.