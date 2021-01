De Mexicaanse president belooft de oprichter van klokkenluidersportaal WikiLeaks bescherming tegen vervolging door de VS. Daarmee wil hij Joe Biden mogelijk duidelijk maken dat Mexico niet meer over zich heen zal laten walsen.

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador is het volmondig eens met de beslissing van een Britse rechter om Julian Assange niet aan de Verenigde Staten (VS) uit te leveren voor vervolging. Het Amerikaanse gerecht wil de 49-jarige oprichter van klokkenluiderswebsite WikiLeaks vervolgen voor het lekken van geheime documenten. Assange riskeert in de VS daarvoor een gevangenisstraf van 175 jaar. Het risico op zelfmoord zou te hoog zijn, oordeelde maandag een rechter in Londen. Assange blijft voorlopig in het Verenigd Koninkrijk. 'Een triomf voor de gerechtigheid', noemde López Obrador het verdict tijdens zijn dagelijkse persconferentie maandagochtend. 'Assange is een journalist en verdient een kans.' López Obrador, 'Amlo' zoals hij bekendstaat, heeft zijn buitenlandminister opgedragen de Britse regering te vragen dat ze Assage vrijlaat om asiel te ontvangen in Mexico. 'We gaan hem bescherming geven.'Assange zit in de Britse gevangenis nadat hij in 2012 de voorwaarden van een borgtocht schond door te vluchten naar de Ecuadoraanse ambassade, waar hij verbleef tot 2019. Een 'extreem teleurgesteld' Amerikaans ministerie van Justitie tekent beroep aan tegen de beslissing. Wikileaks onthulde dat de Amerikaanse overheid López Obrador, een 67-jarige links-nationalist die aan de macht kwam in 2018, al in de gaten houdt sinds 2006, schrijft de krant El País. In gelekte Amerikaanse diplomatieke berichten werd de toenmalige presidentskandidaat omschreven als 'extreem manipulatief en bereid bondgenoten te verraden om zijn zaak vooruit te helpen.' López Obrador heeft de onthullingen van WikiLeaks geprezen omdat ze naar zijn zeggen 'de autoritaire werking van de wereld' blootleggen. Vorig jaar noemde hij de hechtenis van Assange in het Verenigd Koninkrijk een 'foltering.' Een aantal journalisten noemen het genereuze aanbod van Amlo nogal ironisch, gezien Mexico een van de dodelijkste landen ter wereld is voor journalisten, tot wie Assange kan gerekend worden. In het land werden volgens ngo Committee to Protect Journalists vorig jaar vier journalisten vermoord omwille van hun werk. Een andere lezing van de feiten wil dan weer dat Amlo de machtsoverdracht in Amerika aangrijpt om de relatie tussen de buurlanden om te gooien. Zo zou hij aankomend president Joe Biden willen duidelijk maken dat Mexico niet meer over zich heen zal laten walsen.Uittredend president Donald Trump zette Mexico immers regelmatig onder druk om zijn wil gedaan te krijgen. Zo verkreeg hij onder meer een strengere aanpak van migranten in Mexico door te dreigen met invoertarieven. Voormalig Mexicaans ambassadeur in Washington Arturo Sarukhan, verbonden aan oppositiepartij PAN, schrijft op Twitter dat Amlo zelfs uit is op een robbertje vechten met de Democraten en de aankomende regering-Biden. De ex-diplomaat noemt het asielvoorstel 'totale waanzin'. Ten slotte kent Mexico een lange traditie in het toekennen van asiel aan politieke vluchtelingen. De Russische revolutionair Leon Trotski kreeg er bescherming. Ook republikeinse vluchtelingen van de Spaanse burgeroorlog kregen er onderdak, onder wie filmregisseur Luis Buñuel. Recenter genoot ook de afgezette Boliviaanse president Evo Morales asiel in het land. Achter de uitgestoken hand van López Obrador schuilt niet noodzakelijk een politiek agenda, stellen sommigen: 'Al tientallen jaren dient Mexico als een neutraal toevluchtsoord, en die onpartijdige traditie is ingebed in de Mexicaanse politiek en identiteit' schreef expert Debbie Sharnak in de Washington Post naar aanleiding van het asiel voor Evo Morales. Mexico toont zich doorgaans repressief en vijandig tegenover dissidenten en migranten in eigen land, maar vriendelijker voor verstoten leiders. López Obrador schraagt zijn presidentschap voortdurend op de politieke erfenis van zijn illustere voorgangers. Traditie draagt hij hoog in het vaandel. Ook valt het op dat hij zich tegenover de VS assertiever opstelt sinds de exit van Donald Trump bezegeld is. In november verzekerde hij de vrijlating van een oud-defensieminister die door de VS van drugshandel beschuldigd en gearresteerd werd door ermee te dreigen Amerikaanse drugsbestrijdingsagenten het land uit te zetten. De belofte van asiel voor Assange is daarvan deels een voortzetting.