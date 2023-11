Hezbollah-leider ontkent betrokkenheid bij ‘wijze en moedige’ Hamas-aanval op Israël, kondigt geen escalatie aan

De aanslag van Hamas op Israëlisch grondgebied op 7 oktober was ‘voor 100 procent Palestijns’. Dat zei Hezbollah-chef Hassan Nasrallah vrijdag in een televisietoespraak. Hoewel hij alle betrokkenheid van zijn organisatie ontkent, steunt Nasrallah de ‘wijze en moedige’ actie ten volle. Hezbollah wil, zei hij, Israëlische troepen vasthouden aan de grens met Libanon.

Hassan Nasrallah, hoofd van de pro-Iraanse beweging Hezbollah in Libanon, sprak vrijdagmiddag zoals aangekondigd het publiek toe tijdens een liveuitzending op televisie. Het was zijn eerste publieke speech sinds de aanslagen van Hamas op 7 oktober.

Er werd bij de toespraak uitgekeken naar tekenen van een escalatie door Hezbollah in het conflict tussen Israël en Hamas. In de VS en Israël werd gevreesd dat Hezbollah voluit een tweede front zou openen. Nasrallah gaf geen signaal in die richting.

’57 dode Hezbollah-strijders’

Nasrallah ontkende dus dat zijn beweging betrokken was bij de Hamasaanslagen op 7 oktober. Hezbollah voegde zich precies een dag later bij de strijd aan de Libanese grens, zei hij. Op die manier wil Nasrallah de Israëlische troepen naar eigen zeggen aan de Libanese grens houden, ver weg van Gaza en de bezette Westelijke Jordaanoever. Hoewel de dagelijkse gevechten misschien klein lijken in vergelijking met de rest van het conflict, zijn het volgens hem de zwaarste sinds 1948. Daarbij, meldde hij, zijn al 57 Hezbollah-strijders omgekomen.

Hij toonde volop sympathie voor Hamas.

Volgens Nasrallah werden de spanning tussen Israël en Palestina te groot. Een incident was onvermijdbaar. ‘Er moest een groots evenement komen dat de usurperende eenheid en haar supporters in Washington en Londen door elkaar zou schudden. Op dat moment vond de gezegende operatie van 7 oktober plaats.’ Pas nadien keerde de rest van de wereld zijn aandacht naar het Midden-Oosten.

‘Hamas moet winnen’

Hezbollah heeft twee doelen, benadrukte de leider. In de eerste plaats moet er een einde komen aan de oorlog in Gaza. Nummer twee is dat Hamas als winnaar uit de bus komt. Het ‘fragiele’ Israël zou na een maand van oorlog voeren trouwens nog steeds geen enkele militaire verwezenlijking hebben bereikt. ‘Wat ze doen is vrouwen en kinderen doden’, zegt Nasrallah. Dat toont volgens hem hoe ‘dwaas en onbekwaam’ het regime is. De ware schuldigen zijn de Verenigde Staten, zei Nasrallah, die Israël gewoon als pion inzetten. Nasrallah uitte ook zijn ‘deelneming en felicitaties’ aan de families van de slachtoffers van Hezbollah, wier ‘geliefden de eer van martelaarschap hebben gewonnen’. Dezelfde boodschap ging ook uit naar de nabestaanden van Hamasslachtoffers in Gaza en de bezette Westelijke Jordaanoever.

Nasrallah verschijnt al jarenlang niet meer in het publiek, uit vrees voor aanslagen. Hij communiceert via tv-toespraken.