De Libanese Hezbollah-beweging heeft vrijdagochtend een twintigtal raketten afgevuurd op Israëlisch grondgebied. Israël op zijn beurt heeft de vergeldingsaanval ingezet.

De sjiitische militie Hezbollah eiste de aanval op via haar Libanese tv-kanaal Al-Manar. 'Op open land in de buurt van Israëlische bezettingsplaatsen in de Shebaa Farms werden tientallen 122 mm-raketten afgevuurd', stelt de groep in een verklaring. Dat gebied wordt geclaimd door zowel Libanon als Syrië, nadat Israël het op Syrië veroverde in de oorlog van 1967.

Zowel het Israëlisch leger (IDF) als de lokale VN-vredesmissie bevestigen de aanval. IDF-woordvoerder Avichay Adraee zegt op Twitter dat drie van de raketten in Libanon neergevallen zijn, tien werden onderschept en zes landden in open gebieden zonder slachtoffers of schade te veroorzaken.

Heen- en weergeschut

Hezbollah zei dat de raketaanval 'een reactie is op Israëlische luchtaanvallen op open land in de gebieden al-Jarmaq en al-Shawakir op donderdagavond.'

Donderdag voerde Israël voor het eerst in zeven jaar luchtaanvallen uit op Libanon, wat op zijn beurt een vergeldingsmaatregel was voor een (grotendeels onderschept) salvo van raketvuur van Hezbollah eerder deze week.

Het Israëlisch leger laat op Twitter weten dat 'momenteel de lanceerbronnen in Libanon worden getroffen'.

UNIFIL, de VN-vredesmacht die patrouilleert langs de grens tussen Libanon en Israël waarschuwt voor een 'zeer gevaarlijke situatie', met 'escalerende acties van beide kanten', en doet inspanningen om 'te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt'.

Spanningen in de regio

De grensoverschrijdende aanvallen komen er na een week van verhoogde regionale spanningen tussen Israël en Iran, een bondgenoot van het sjiitische Hezbollah. Israël en de Verenigde Staten verdenken Iran ervan achter de vermoedelijke kaping van een schip in de Golf van Oman te zitten.

De Islamitische Republiek wordt er ook van beschuldigd een droneaanval op een olietanker, gelinkt aan Israëlische miljardair, georganiseerd te hebben. Daarbij kwamen twee bemanningsleden om. Teheran ontkent alle betrokkenheid.

Waarnemers vrezen dat de escalaties van geweld de vastgelopen gesprekken tussen Iran en verschillende grootmachten, om de door Trump opgeblazen nucleaire deal te reanimeren, verder zullen bemoeilijken

