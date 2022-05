Hezbollah behaalt belangrijke zege in Libanees parlement

Ondanks verliezen bij de parlementsverkiezingen in Libanon hebben Hezbollah, een politieke partij in Libanon en een militante beweging van sjiitische moslims, en zijn bondgenoten bij de eerste zitting van het Kamer van Afgevaardigden een belangrijke zege behaald. Met een nipte meerderheid hebben ze dinsdag hun kandidaat voor het ambt van presidentsvoorzitter doorgedrukt. De sjiitische politicus Nabih Berri heeft 65 van de 128 stemmen verzameld.

De 84-jarige kandidaat bekleedt het ambt al dertig jaar. In de ogen van zijn critici staat Berri symbool voor het corrupte en op macht beluste leiderschap van het land. Bij de stemming dinsdag hebben verschillende parlementsleden geen naam, maar slogans van de oppositie op hun stembiljet geschreven, zoals ‘Gerechtigheid voor de slachtoffers van de explosie in de haven van Beiroet’.

Hezbollah en zijn bondgenoten leden verliezen bij de parlementsverkiezingen in mei. Hun tegenstanders boekten winst: dertien onafhankelijke kandidaten namen zetels in het parlement in. Zij willen het machtsmonopolie van de partijen breken die Libanon al decennia regeren.

Het politiek systeem in Libanon berust op een wankel evenwicht. Het staatshoofd is steeds een christen, de regeringsleider een soennitische moslim en de parlementsvoorzitter een sjiitische moslim. Het land lijdt al meer dan twee jaar onder een ernstige economische crisis. Ongeveer twee derde van de bevolking leeft intussen onder de armoedegrens.