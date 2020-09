De leider van de sjiitische beweging Hezbollah, Hassan Nasrallah, heeft de leider van de Palestijnse beweging Hamas, Ismaïl Haniyeh, ontvangen in Libanon. Ze hebben het gehad over de normalisering tussen de Arabische landen en Israël, aldus de televisiezender Al-Manar van de Hezbollah.

Haniyeh is sinds woensdag in Libanon, zijn eerste bezoek aan het land in bijna 30 jaar. Hij staat aan het hoofd van het politieke kantoor van Hamas. Zijn bezoek komt na een akkoord tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël. Zij kondigden op 13 augustus aan dat ze hun betrekkingen zullen normaliseren. De zender van Hezbollah publiceerde foto's van Nasrallah en Haniyeh samen, met mondmaskers tegen het coronavirus. De twee mannen spraken over 'de politieke en militaire ontwikkelingen in Palestina, in Libanon en de regio', aldus Al-Manar. Ze hadden het ook over 'de gevaren die wegen op de Palestijnse zaken', zoals de 'Arabische projecten van normalisering' met Israël.

De twee onderstreepten nog dat de banden tussen Hezbollah en Hamas solide zijn en dat de 'as van de weerstand' stabiel is. Met de terminologie wordt de Libanese sjiitische beweging en haar bondgenoten, zoals Iran, omschreven in hun strijd tegen Israël. Er is geen datum of plaats van de ontmoeting gecommuniceerd. Nasrallah leeft al een tiental jaar op een geheime plaats en komt maar zelden in het openbaar. Haniyeh was in Beiroet voor een grote vergadering van Palestijnse organisatie op donderdag, tegen de normalisatie tussen de Arabische landen en Israël.

