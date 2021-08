In Griekenland blijven de hevige branden terrein winnen. Vrijdag vielen er twee doden en alsmaar meer Grieken moeten geëvacueerd worden. Minstens 1.450 brandweermannen bestrijden de vijf grote branden ten noorden van Athene, de brand op het eiland Evia en de branden op het Peloponnesische schiereiland.

Ten noorden van de hoofdstad Athene rukt het vuur op in oostelijke richting en het meer van Marathon, het grootste waterreservoir rond de hoofdstad. Tientallen gemeenten zijn intussen geëvacueerd. Dikke rookwolken en een brandlucht hebben zich de afgelopen nacht opnieuw door de hoofdstad verspreid. De autosnelweg die Athene met het noorden van het land verbindt, werd uit voorzorg afgesloten en nabijgelegen migrantenkampen werden geëvacueerd.

De politie heeft vrijdag twee mensen gearresteerd. Een 43-jarige man wordt beschuldigd van brandstichting. En in een park in Athene werd een vrouw opgepakt. Ze was in het bezit van twee aanstekers, benzine en brandbare materialen. Op het eiland Evia zijn tijdens de nacht 1.300 mensen per boot uit het kustdorp Limni geëvacueerd.

Dat dorp werd omringd door het vuur. Een twintigtal anderen zijn zaterdagochtend vanop het strand van Rovies geëvacueerd. De lokale autoriteiten van Evia vragen meer luchtsteun om de branden op het eiland beter te bestrijden.

Intussen belooft de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis dat de getroffen gebieden snel opnieuw zullen bebost worden. "Wanneer deze nachtmerrie voorbij is, zullen we de schade zo snel mogelijk herstellen", aldus Mitsotakis.

Sicilië roept noodtoestand uit door bosbranden Net als Griekenland gaat ook het zuiden van Italië al een hele tijd gebukt onder een aanhoudende hittegolf en droogte. De temperaturen stijgen er boven de 40 graden Celsius. Op Sicilië heeft de regionale regering voor zes maanden de noodtoestand uitgeroepen omwille van de bosbranden. Sinds eind juli wordt het Italiaanse eiland geteisterd door branden en de komende weken zal er door de weersomstandigheden een permanent risico blijven. Dat heeft de president van Sicilië, Nello Musumeci, zaterdag in een bericht op Facebook gemeld. Intussen is er ook op het Italiaanse eiland Sardinië opnieuw een brand gesignaleerd, in de provincie Oristano. De hulpdiensten hebben kunnen vermijden dat die brand oversloeg op omliggende vegetatie en er is ook geen sprake van gewonden. In Oristano, aan de westkust van het eiland, hebben onlangs nog verschillende branden grote schade aangericht.

Ten noorden van de hoofdstad Athene rukt het vuur op in oostelijke richting en het meer van Marathon, het grootste waterreservoir rond de hoofdstad. Tientallen gemeenten zijn intussen geëvacueerd. Dikke rookwolken en een brandlucht hebben zich de afgelopen nacht opnieuw door de hoofdstad verspreid. De autosnelweg die Athene met het noorden van het land verbindt, werd uit voorzorg afgesloten en nabijgelegen migrantenkampen werden geëvacueerd. De politie heeft vrijdag twee mensen gearresteerd. Een 43-jarige man wordt beschuldigd van brandstichting. En in een park in Athene werd een vrouw opgepakt. Ze was in het bezit van twee aanstekers, benzine en brandbare materialen. Op het eiland Evia zijn tijdens de nacht 1.300 mensen per boot uit het kustdorp Limni geëvacueerd. Dat dorp werd omringd door het vuur. Een twintigtal anderen zijn zaterdagochtend vanop het strand van Rovies geëvacueerd. De lokale autoriteiten van Evia vragen meer luchtsteun om de branden op het eiland beter te bestrijden. Intussen belooft de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis dat de getroffen gebieden snel opnieuw zullen bebost worden. "Wanneer deze nachtmerrie voorbij is, zullen we de schade zo snel mogelijk herstellen", aldus Mitsotakis.