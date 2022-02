Sterreporter Maggie Haberman bericht dat het toilet van Donald Trump in het Witte Huis enkele keren verstopt geraakte, waarna loodgieters proppen verscheurd, bedrukt papier aantroffen die de doorspoeling verhinderden. De toiletgeschiedenis is maar een van vele recente berichten over problemen met documenten in het Witte Huis van Trump.

In dit geval komen drie elementen bijeen die Donald Trump fascineren: toiletpotten, geheimhouding en publiciteit.

...

In dit geval komen drie elementen bijeen die Donald Trump fascineren: toiletpotten, geheimhouding en publiciteit.Maggie Haberman, de alom gelezen Trump-watcher van The New York Times, bereidt een boek voor dat op 4 oktober zal verschijnen. Donderdag onthulde ze cover en titel: Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America.Ongeveer terwijl ze de titel vrijgaf, publiceerde nieuwssite Axios twee onthullingen uit het boek. Nummer 1: Donald Trump staat nog steeds in contact met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Nummer 2: de toiletgeschiedenis.Het zijn maar snippers in de verre aanloop naar het boek, een begin van publiciteit terwijl de Trumpboeken in trossen aan de bomen groeien. Het is tot op zekere hoogte verbazend dat een verstopte toiletpot het nieuws haalt, maar, zoals Axios aangeeft, de berichtgeving van Haberman, 'wiens verslaggeving obsessioneel gevolgd werd door Trump', voegt toe aan een serie berichten over de manier waarop Trump en zijn ploeg omgingen met documenten.Het aspect toilet geeft bijkomende kleur. Trump heeft iets met toiletten. In zijn appartement in Trump Tower, New York, pronkte hij met een gouden toilet. Volgens aanhoudende, zij het onbevestigde geruchten, tweette hij vanop het toilet - tot hij door Twitter werd geschorst. Zonder op bewijs te wachten werden beeldjes te koop aangeboden van Trump met zijn smartphone op de pot. Zelfgemaakte soortgelijke beelden werden meegedragen tijdens anti-Trumpbetogingen. China begon wc-borstels met de beeltenis van Trump te produceren na gestokte handelsgesprekken. Volgens Maggie Haberman, geciteerd in Axios, en ook te gast bij CNN, was Trumps toilet in het Witte Huis 'om de zoveel tijd' (Axios) of 'meer dan eens' (Haberman op CNN) verstopt door proppen verscheurd bedrukt papier. Trump ontkende het bericht snel en in alle toonaarden. Jennifer Jacobs van Bloomberg News bevestigde dan weer ten stelligste. Toen Trump nog president was, schrijft ze, hadden haar bronnen over de toilethistorie verteld. Er waren volgens Jacobs herhaalde verstoppingen die volgens zijn medewerkers werden toegeschreven aan documenten die Trump weggooide.Vraag is dan wat er via deze weg werd weggesluisd. Daarop geven Haberman en Jacobs vooralsnog geen antwoord.Eerder stond The Washington Post aan de spits van berichtgeving rond de vreemde behandeling van documenten onder Donald Trump. In principe moeten alle brieven, documenten en e-mails van het Witte Huis overgedragen worden aan de National Archives, de archiefdienst. Die dienst kreeg onder meer een boel aaneengelijmde documenten, wat wereldkundig werd nadat de parlementaire commissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt, van de archiefdienst een aantal van die aaneengelijmde documenten toegestuurd kreeg. Dat lijmwerk was volgens de Washington Post een gevolg van 'Trumps gewoonte om documenten te verscheuren'. Medewerkers 'redden' de documenten door ze naderhand weer aan mekaar te lijmen.Later berichtte de Post dat Trump 15 dozen met documenten had meegenomen naar Mar-a-Lago, zijn resort/verblijf in Florida, wat hoe dan ook niet mag. Een deel van die documenten waren volgens de krant 'top secret'. In die 15 dozen zaten onder meer de 'liefdesbrieven' (omschrijving van Trump) die Kim Jong-un aan de Amerikaanse president schreef en de brief die president Barack Obama bij de machtsoverdracht aan Trump bezorgde.De National Archives hebben intussen het ministerie van Justitie gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de overdracht van documenten en mails door de ploeg van president Trump.Niet alleen documenten vormen een probleem. The New York Times bericht dat ook de lijst van telefoongesprekken die het kabinet Trump aan de parlementscommissie rond de bestorming van 6 januari 2021 bezorgde, gaten vertoont. Die commissie probeert te achterhalen wat de president deed tijdens de bestorming. We weten dat hij urenlang naar tv-verslaggeving keek, terwijl medestanders, onder meer zijn dochter Ivanka, hem tevergeefs probeerden te overtuigen om het geweld te veroordelen, en zijn aanhang tot rust te manen. Trump voerde die dag vele telefoongesprekken, maar tot dusver heeft de commissie daar geen duidelijk overzicht van gekregen, aldus The Times. De president gebruikte zowel een eigen telefoon als telefoons van medewerkers voor gesprekken, wat het moeilijker maakt een overzicht te krijgen.