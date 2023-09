‘Het uitgesproken geloof van Rupert Murdoch in de vrije markt klinkt behoorlijk vals’

Mediamogol Rupert Murdoch zet op zijn 92e een stap opzij. Deontologie en feiten zijn voor hem nooit heilig geweest. Geld en gewin des te meer.

Hij is 92, en toch kwam het nieuws vorige week als een verrassing. Rupert Murdoch zet een stap opzij voor zijn zoon Lachlan als voorzitter van zijn televisie- en krantengroepen Fox en News Corporation, die hij de voorbije 70 jaar uitbouwde tot de meest invloedrijke in de wereld. Hij blijft wel emeritus voorzitter van de ondernemingen. Over hem in de verleden tijd schrijven, is daarom voorbarig. Zoals hij zelf zegt: ‘Verwacht maar dat je me op een late vrijdagmiddag nog op kantoor zult zien.’

Vanuit Australië zette Murdoch eerst de stap naar Londen en vervolgens naar New York. Tot zijn bekendste titels worden The Sun en The Times in het Verenigd Koninkrijk gerekend en The New York Post, The Wall Street Journal en vanzelfsprekend de nieuwszender Fox News in Amerika. Murdoch maakte en brak de carrière van politici, maar ook andere bekende en zelfs gewone mensen zijn voor zijn media niet veilig. Zo zag hij zich verplicht om de roddelkrant News of the World op te doeken nadat bekend was geraakt dat verslaggevers op zoek naar saillante primeurs de telefoons van sterren en politici hackten. Murdoch had geen verweer toen uitlekte dat het blad ook rücksichtslos inbrak in de voicemail van een stervend kind.

Zeker in de VS ging Murdoch met Fox News voor een uiterst rechts populisme, dat ervan uitgaat dat gewone mensen altijd door een onbestemde liberale elite worden belazerd. Dat bracht Donald Trump aan de macht en leidde tot de brexit, maar het is ook erg cynisch voor een miljardair die altijd het oor had van toppolitici en door hen werd gevreesd. Ook zijn uitgesproken geloof in het kapitalisme van de vrije markt klinkt behoorlijk vals. Deals met politici maakten hem steenrijk. Het monopolie over de Britse satelliettelevisie was bijvoorbeeld een cadeautje van de gewezen Britse premier Margaret Thatcher.

Murdoch kreeg recent een tik toen hij in de VS een schikking van bijna 800 miljoen dollar moest treffen met een producent van stemcomputers. Fox News had beweerd dat ermee was geknoeid om Trump te doen verliezen. Dezelfde stemmingmakerij over de verkiezingen lag mee aan de basis van de aanval door aanhangers van Trump op het Capitool op 6 januari 2021. Volgens The New York Times maakten de hatelijke leugens van de Murdochpers Amerika zo goed als onbestuurbaar. The Guardian noemt zijn nalatenschap bijzonder giftig. Maar hoewel hij recent met zijn gezondheid sukkelde, is hij dus toch niet helemaal weg. Als hij zo oud wordt als zijn moeder duurt dat nog even: zij werd 103.