De kogel is door de kerk: Duitsland krijgt met Olaf Scholz een nieuwe kanselier. En hij heeft grote plannen.

Na afloop van de laatste vergadering van haar regering kreeg Angela Merkel van haar collega's een boompje cadeau. Een Cornus controversa Carpe Diem - pluk de dag dus, om haar eraan te herinneren dat ze het van nu af aan rustig aan kan doen. Want begin volgende week krijgt de sociaaldemocraat Olaf Scholz de zegen van de Bondsdag voor zijn 'stoplichtcoalitie', zo genoemd naar de partijkleuren van zijn SPD (rood), de liberale FDP (geel) en de Groenen. Duitsland krijgt dan na zestien jaar Merkel een andere kanselier, aan het hoofd van een onuitgegeven coalitie. De drie partijen schreven een regeerakkoord bij elkaar van 178 bladzijden. Ze stellen daarin een ambitieus programma voor met veel groene accenten. De Groenen krijgen met Economie en Klimaat en Buitenlandse Zaken - voor de partijleiders Robert Habeck en Annalena Baerbock - ook zware portefeuilles. Maar ook de sociaaldemocraten en de liberalen mogen scoren. De SPD tekent bijvoorbeeld voor een verhoging van de minimumlonen en FDP-leider Christian Lindner waakt straks als minister van Financiën over de centen. Centraal in het narratief van de coalitie staat de ambitie om Duitsland te moderniseren. Ze wil investeren in infrastructuur en al tegen 2030 een forse klimaatomslag maken. Ook wil ze, bijvoorbeeld, verrassend cannabis legaliseren en het gemakkelijker maken om de Duitse nationaliteit te verwerven. Brussel kan gerust zijn: de coalitie herhaalt dat Duitsland een verantwoordelijke rol wil spelen in Europa. Scholz haast zich volgende week al naar Parijs voor overleg met de Franse president Emmanuel Macron. Het akkoord is streng voor de situatie van de rechtsstaat in Polen en Hongarije en pleit voor een ferme houding tegenover het Verenigd Koninkrijk na de brexit, Rusland en China. Toch blijft er twijfel bij een project van partijen met zó'n uiteenlopend profiel. Ze hebben samen ook geen meerderheid in de Bondsraad, de kamer van het parlement waarin de deelstaten vertegenwoordigd zijn. De manier waarop ze al hun grote plannen willen betalen, is niet heel duidelijk en bovendien moeten ze eerst met de coronacrisis afrekenen. Scholz maakt zich geen zorgen. Honderd jaar geleden keken mensen ook raar op toen de eerste stoplichten in de straten opdoken, zei hij, en nu kan geen stad nog zonder. Het weekblad Der Spiegel is minder zeker. Het blad schrijft dat het experiment met deze drie partijen is gelukt als het land gezond wordt, ook 'kleine mensen' zonder zorgen kunnen leven en de klimaatomslag mogelijk is zonder de economie om zeep te helpen. Slaagt de coalitie daar niet in, dan krijgt ze geen tweede kans.