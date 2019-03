Het einde van het kalifaat: SDF-strijders veroveren laatste IS-bolwerk

Het zelfverklaarde kalifaat dat IS had uitgeroepen, en dat delen van Syrië en van Irak omvatte, is beëindigd, klinkt het.

Laatste bolwerk

Vrijdagavond verklaarde het Witte Huis al dat het IS-gebied in Syrië voor honderd procent was ingenomen. Er waren toen wel nog meldingen over gevechten in de buurt van het laatste bolwerk: het dorp Baghouz, in de provincie Deir Ez-zor aan de grens met Irak.

Het hoogtepunt van Islamitische Staat dateert van 2014, toen IS de miljoenenstad Mosoel in het noorden van Irak controleerde. Kort nadien riep IS-leider Aboe Bakr al-Bagdadi het kalifaat uit.

Onder leiding van de VS begon een internationale coalitie aan de herovering van het gebied. In de zomer van 2017 werd Mosoel bevrijd en enkele maanden later viel ook de onofficiële hoofdstad al-Raqqa.

Het was echter wachten tot zaterdag vooraleer de volledige overwinning kon worden uitgeroepen. Troepen onder leiding van de Koerden hebben maandenlang gevochten voor het laatste IS-bastion. Volgens onbevestigde mediaberichten zou ook Aboe Bakr al-Bagadadi in Baghouz geweest zijn vooraleer het offensief begon.

De voorbije weken gaven duizenden IS-strijders zich al over. Zij zijn gevangen genomen en worden verhoord. Tienduizenden burgers sloegen op de vlucht.