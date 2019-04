opinie

'Het dilemma van de restauratie van de Notre-Dame: repareren of renoveren?'

Ludo Bekkers Kunst- en fotografierecensent

De Franse president Macron wil de Notre-Dame nog mooier heropgebouwd zien worden over vijf jaar. Maar hoe?, vraagt Ludo Bekkers zich af. 'Herstellen we in de originele staat of gebruiken we de hedendaagse materialen en middelen om aan te tonen dat ook de 21e eeuw een bijdrage kan leveren aan een historisch gebouw.'

De Notre-Dame in Parijs in brand op 15 april 2019.