Hervorming auteursrecht goedgekeurd door Europees Parlement

De hervorming van het auteursrecht, die het moet aanpassen aan het digitale tijdperk, is woensdag goedgekeurd door het Europees Parlement. Het omstreden artikel 13, dat internetplatformen verplicht om de content die door hun gebruikers wordt geüpload te filteren, kreeg een meerderheid achter zich.

Het was voor de stemming onduidelijk hoe de parlementsleden het rapport van de Duitser Axel Voss zouden hertekenen. Uiteindelijk raakte het rapport goedgekeurd, met inbegrip van artikel 13. Volgens critici zou de verplichting een 'filter' in het leven roepen en het internet censureren.

De stemming in het parlement is echter niet het eindpunt. Er moeten over het nieuwe auteursrecht nog onderhandelingen met de Raad worden opgestart en die kondigen zich als zeer moeilijk aan.