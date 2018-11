Hertelling Florida: gouverneur dient klacht in tegen verkiezingsautoriteiten

Hij beschuldigt de 'Supervisors of Elections' van die districten er onder meer van ongeldige stemmen toch te hebben meegeteld, zo melden verschillende Amerikaanse media.

Automatische hertelling

De Republikein Scott nam het op 6 november op tegen de Democratische senator Bill Nelson, om een zitje in de Senaat te veroveren. Volgens de eerste telling won Scott luidens nieuwszender CNN met 50,1 tegenover 49,9 procent.

Dat leidde tot een hertelling van de stemmen, aangezien het verschil tussen beide kandidaten minder dan 0,5 procentpunt bedroeg. In dergelijk geval vindt in Florida een machinale hertelling van de stemmen plaats, die nu dus aan de gang is.

Indien de marge na een hertelling per machine nog steeds kleiner is dan 0,25 procentpunt, wordt een selectie van de stemmen nog eens met de hand opnieuw geteld.

De hertelling zorgde voor spanningen binnen Florida, waar activisten, advocaten en kandidaten het verkiezingsproces in vraag stellen. En dus ook Scott, die heeft aangekondigd drie rechtszaken aan te spannen tegen twee districten in Florida.

De eerste klacht is gericht tegen het hoofd van de verkiezingsautoriteiten in Broward County, die volgens Scott nog een aantal stemmen nog zou hebben laten meetellen na de deadline voor het indienen van de onofficiële resultaten afgelopen zaterdag om 12.00 uur. Daarnaast vraagt hij, ook aan de verkiezingsautoriteiten van Palm Beach County, om de telapparatuur te confisqueren nadat de hertelling afgelopen is, en om alle stembiljetten en verslagen die te maken hebben met de verkiezingen van 2018, te bewaren.

Onbeslist

De Republikeinen verloren bij de midterms hun meerderheid in het Huis, terwijl ze de Senaat wel nog controleren. Volgens CNN hebben de Republikeinen al 51 zetels binnengehaald, tegenover 46 voor de Democraten.

Naast Florida is de race ook nog onbeslist in Arizona, waar de Democrate Kyrsten Sinema leidt met 49,6 procent tegen 48,1 procent voor de Republikeinse Martha McSally. Daar heeft een rechter beslist dat de stembureaus tot 14 november de tijd hebben om kiezers over wie onduidelijkheid bestaat, te contacteren.

