Herman Van Rompuy als brexitbemiddelaar? 'Fake news'

Maandagavond en dinsdag circuleerden meerdere berichten over de rol van van voormalig premier en president van de Europese Raad Herman Van Rompuy in het brexitdossier. Onder meer SkyNews berichtte dat Van Rompuy door Brits premier Theresa May werd gevraagd om als bemiddelaar op te nemen.

Van Rompuy dineerde maandagavond met de Britse ambassadeur in Brussel David Livington, waaruit SkyNews opmaakte dat de voormalige Belgische premier op vraag van Theresa May zou bemiddelen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in het kader van de moeizame brexitonderhandelingen.

Maar Van Rompuy doet de berichten af als nepnieuws. 'We hebben helemaal niet over de brexit gesproken', aldus Van Rompuy aan Knack.

NEW: Just spotted Herman Van Rompuy arriving at the British Ambassador’s residence in Brussels.

Intriguingly I’m told that he is here to meet @DLidington - sources say the meeting’s been set up at @theresa_may request to discuss changes to the #brexit backstop. pic.twitter.com/bfJBtCYoh8