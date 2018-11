Live Herlees: Trump spreekt van 'geweldig succes' ondanks verlies in Huis

09:02

Huis wordt vrouwelijker en diverser

Vanaf begin volgend jaar wordt het Amerikaanse Congres minder mannelijk en minder blank. Bij de midterms zijn voor het eerst meer dan 100 vrouwen, maar ook meer jongeren en vertegenwoordigers van minderheden verkozen in het Huis.

Een overzicht van enkele opvallende nieuw verkozenen:

De Democrate Alexandria Ocasio-Cortez wordt het jongste vrouwelijke Congreslid. De 29-jarige uit de Bronx heeft het overtuigend van haar Republikeinse tegenstander Anthony Rappas gehaald. Ocasio-Cortez, die een Puerto Ricaanse moeder en Amerikaanse vader heeft, was een van de grote verrassingen bij de voorverkiezingen. Ze stootte de veteraan Joe Crowley van de troon, die al twintig jaar in het Congres zetelde voor het veertiende district in New York. Ocasio-Cortez is de afgelopen maanden het gezicht geworden van de nieuwe golf van vrouwen en minderheden die het Democratische establishment overhoop haalden.

Ayanna Presley wordt de eerste zwarte vrouw om Massachusetts in het Congres te vertegenwoordigen. Haar verkiezing is geen verrassing - ze had geen tegenkandidaat in haar district, dat bekendstaat als het meest linkse van de Verenigde Staten. Haar echte overwinning liet ze al in de voorverkiezingen optekenen, door te winnen van de geroutineerde Democraat Michael Capuano. In de campagne aarzelde ze niet te vertellen over haar ervaringen met seksuele agressie en verwees ze ook geregeld naar haar affiniteit met het gewone volk.

Met Ilhan Omar en Rashida Tlaib komen de twee eerste moslima's in het Amerikaanse Congres. Ze veroverden een zetel voor het Huis in respectievelijk Minnesoate en Michigan.

Sharice Davids en Deb Haaland, verkozen in respectievelijk Kansas en New Mexico, zetten als eerste indiaanse vrouwen hun stappen in het Congres. De 38-jarige advocate Davids, die bezeten is van vechtsporten en zich geuit heeft als lesbienne, won in het conservatieve Kansas van de Republikein Kevin Yoder. Haaland (57) is een alleenstaande moeder die alcoholisme overwon en kon overleven dankzij voedselbonnen. 'Ik ben een vrouw, een gekleurde vrouw", zei Haaland tijdens de campagne. 'Het zijn deze mensen die aan de macht nodig zijn om kwesties die belangrijk zijn vooruit te doen gaan.'