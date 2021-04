De minihelikopter Ingenuity zal veel langer op Mars rondvliegen dan oorspronkelijk gepland. De missie, die oorspronkelijk ongeveer 30 dagen zou duren, is met nog eens 30 dagen verlengd.

Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA tijdens een persconferentie bekendgemaakt.

'Na die periode van 30 dagen zullen we bekijken waar we staan', zei Nasa-manager Lori Glaze. 'Er is een kans om ook daarna nog door te gaan.'

Vorige week is Ingenuity voor de eerste keer opgestegen. Het werd daarmee het eerste luchtvaartuig dat een vlucht op een andere planeet voltooide. Daarna vloog de helikopter, die wordt aangedreven door lithium-ionbatterijen en ongeveer 1,8 kilogram weegt, nog twee keer, verder en sneller dan voorheen. Een vierde lanceerpoging donderdag mislukte aanvankelijk, maar wordt vandaag/vrijdag herhaald.

Er zijn nog meer vluchten gepland. De helikopter moet extreme omstandigheden op Mars trotseren. De temperaturen dalen 's nachts tot -90 graden Celsius, wat een uitdaging is voor batterijen en elektronica. Vanwege de ijle atmosfeer, die ruwweg slechts één procent van de dichtheid heeft van die op aarde, moeten de rotoren van Ingenuity versnellen tot 2.537 omwentelingen per minuut, een veelvoud van wat helikopters op aarde halen. Ingenuity haalt de energie voor die inspanning uit zijn batterij, die wordt gevoed door de zonnestralen.

