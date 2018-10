Helikopter van Leicester City-eigenaar stort neer na wedstrijd

Volgens Sky Sports steeg de helikopter tussen 20u30 en 20u45 lokale tijd op vanop het voetbalterrein, maar kreeg het toestel al snel af te rekenen met problemen aan de staartrotor. Even later zou de helikopter dan neergestort zijn op een parking in de buurt.

Op foto's die ter plekke zijn genomen, is een brandend wrak te zien. De hulpdiensten zijn ter plaatse. 'We behandelen een incident in de buurt van het King Power stadium', liet de politie van Leicestershire via Twitter weten.

Srivaddhanaprabha kocht de Engelse club in 2010. Onder het bewind van de Thaise zakenman veroverde Leicester verrassend de Premier League-titel in 2016. In 2017 werd hij ook de nieuwe eigenaar van OH Leuven uit de Proximus League.