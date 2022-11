Helft van Schotten wil bij verkiezingen stemmen over onafhankelijkheid

Ongeveer de helft van de Schotten wil de volgende Britse parlementsverkiezingen gebruiken als stemming over afscheiding van het Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt uit een peiling bij iets meer dan 1.000 Schotten die werd afgenomen door Channel 4 na de uitspraak van het Britse Hooggerechtshof woensdag dat Schotland geen nieuw onafhankelijkheidsreferendum kan organiseren.

Volgens het Hooggerechtshof heeft het Schotse regionale parlement niet het recht om een referendum uit te schrijven zonder de steun van het Britse parlement in Londen. De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon erkent het besluit, maar wil in ruil daarvoor van de volgende algemene verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk de facto een referendum maken en met haar Schotse Nationale Partij (SNP) alleen campagne voeren over de onafhankelijkheidskwestie.

Van de 1.006 ondervraagde Schotse kiezers zei 51 procent dat ze voor SNP zouden kiezen als hun stem gebruikt kon worden als een mandaat om met de centrale regering in Londen te onderhandelen over onafhankelijkheid. Ongeveer een derde wil dat niet doen.

Op een soortgelijke vraag antwoordde 50 procent van de respondenten dat ze op de SNP zouden stemmen als een verkiezingsoverwinning van de partij ertoe zou kunnen leiden dat Schotland het Verenigd Koninkrijk verlaat.

412 van de ondervraagden hadden bij de vorige verkiezingen al op de SNP gestemd. De onafhankelijkheidskwestie gaf de partij dus een kleine boost in de peiling. De Schotse Groenen en de nationalistische partij Alba zijn in het Schotse parlement ook voorstander van onafhankelijkheid. De volgende algemene verkiezingen in het VK zullen naar verwachting plaatsvinden in 2024.

In een eerste referendum in 2014 stemde een meerderheid van de Schotten ervoor om in het Verenig Koninkrijk te blijven. Voor Londen is de kwestie daarom voor de lange termijn beantwoord. Sturgeon argumenteert echter dat de brexit, die de Schotten in 2016 duidelijk hebben verworpen, de uitgangspositie heeft veranderd. Ze wil een onafhankelijk Schotland opnieuw in de Europese Unie leiden. De voorstanders van onafhankelijkheid zijn momenteel in de meerderheid in het parlement in Edinburgh.