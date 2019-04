Helft Amerikanen wil dat religie grotere rol speelt in hun land

Meer dan de helft (51 procent) van de Amerikanen zou willen dat religie een grotere rol speelt in hun land. Slechts 18 procent wil dat net niet. Dat blijkt uit een studie van het onderzoeksinstituut Pew Research Center in 27 landen. België werd niet in de peiling opgenomen.

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn echtgenote Melania arriveren voor de eredienst op paaszondag, Palm Beach, 21 april 2019 © Reuters