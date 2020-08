De held van de film 'Hotel Rwanda', over de redding van zeker duizend Tutsi's in 1994 ten tijde van de genocide, is gearresteerd in ... Rwanda. Paul Rusesabagina (66) ontpopte zich tot een felle tegenstander van het regime van Paul Kagame in Rwanda en wordt nu beschuldigd van terrorisme. De man heeft de Belgische nationaliteit en woont afwisselend in Ukkel en in Texas (Verenigde Staten).

Het 'Rwanda Investigation Bureau' toonde vanmorgen trots de gearresteerde Paul Rusesabagina tijdens een korte persconferentie in Kigali. Tegen hem loopt al enkele jaren een internationaal aanhoudingsbevel door Rwanda, dat hem beschuldigt van terroristische activiteiten. Hij zou met zijn partij 'Mouvement rwandais pour le changement démocratique' (MRCD) twee jaar geleden aanslagen gepleegd hebben in Zuidwest-Rwanda. Maar in alle officiële mededelingen van zijn partij wordt elke gewapende strijd telkens weer afgewezen maar wel opgeroepen tot een coalitie van alle oppositiepartijen tegen wat heet 'het dictatoriale regime van Paul Kagame'.

De man is uitgeleverd door een niet nader genoemd land waarmee Rwanda goede relaties onderhoudt. Volgens verschillende bronnen was hij op zakenreis in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten).

Hotel Rwanda

Paul Rusesabigana werd wereldberoemd als de held van de film 'Hotel Rwanda' (2004). De film vertelt het verhaal van hoteldirecteur Rusesabagina van het 'Hotel des Mille Collines', destijds eigendom van Sabena, die de levens redde van meer dan duizend Tutsi-vluchtelingen. Zij bleven wekenlang verscholen in 'zijn' hotel en dankzij zijn heldhaftig optreden werd niemand van hen vermoord tijdens de genocide van voorjaar 1994. De hoofdrol werd gespeeld door Don Cheadle die daarvoor een Oscar-nominatie kreeg.

Paul Rusesabagina was na de genocide naar België gevlucht en werkte een tijd als taxi-chauffeur in Brussel. Maar toen de Amerikaanse scenarioschrijvers hem contacteerden om van zijn verhaal een film te maken werd hij actief betrokken bij het hele project. Hij ontving van de Amerikaanse president George Bush in 2005 de 'Presidential Medal of Freedom', de hoogste onderscheiding voor een buitenlander in de Verenigde Staten.

Internationaal wordt dan ook met verbazing gereageerd op de arrestatie van Paul Rusesabagina nu. De man die gezien wordt als een held zou volgens het regime in Kigali een terrorist zijn. Het is trouwens niet ongewoon dat in Rwanda mensen aangehouden worden die tijdens en na de genocide een verzoenende rol spelen en zich kritisch opstellen tegenover het regime. Zo werd anderhalf jaar geleden nog de zanger Kizito Mihigo opgepakt, zelf een Tutsi en overlevende van de genocide en een grote pleitbezorger van verzoening un Rwanda. Hij stierf enkele dagen na zijn arrestatie in zijn cel.

De arrestatie van Paul Rusesabagina zal ongetwijfeld scherp opgevolgd worden door onder meer de Belgische en Amerikaanse ambassade in Kigali. Rwanda staat bekend om politiek-gestuurde processen tegen opposanten.

