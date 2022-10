Heibel over Britse begrotingsplannen: U-bocht of niet?

In het Verenigd Koninkrijk klinkt steeds meer kritiek op de plannen voor de zogenaamde ‘minibegroting’ van kersvers premier Liz Truss. Donderdag kwam het tot een hoogtepunt met spanningen tussen Truss en diens minister van Financiën Kwasi Kwarteng en critici van het plan, onder wie partijgenoten van Truss en Kwarteng.

Zo kwamen verschillende leden van de regering-Truss donderdagnamiddag samen in Downing Street 10, de ambtswoning van de premier, om te bespreken of het mogelijk was om het plan te veranderen of delen ervan te schrappen. Kwarteng zelf was hier niet bij aangezien hij in Washington is voor vergaderingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Ondanks de geruchten over de mogelijke U-bocht die de regering zou maken, houdt Kwarteng het been stijf en zegt hij door te gaan met zijn plan. Ook een regeringswoordvoerder bevestigde aan de BBC dat eventuele aanpassingen geen optie zijn. ‘Onze positie is niet veranderd’, klonk het. Op het einde van de maand zullen Kwarteng en Truss de definitieve versie presenteren.

Het dossier leidt dus tot grote verdeeldheid. De kritiek van oppositiepartij Labour klinkt luid, maar ook binnen de Tories verschillen de meningen sterk. Sommigen opperen zelfs dat Truss een stap opzij moet zetten.

Minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly en minister van Internationale Handel Kemi Badenoch riepen hun conservatieve collega’s alvast op om toch alle steun te verlenen aan hun partijleider. ‘Van leider veranderen zou op dit moment rampzalig zijn’, aldus Badenoch.