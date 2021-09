De Britse universiteiten tellen in september heel wat minder inschrijvingen van studenten uit de Europese Unie vanwege de brexit. Volgens cijfers van de Britse Universities & Colleges Admissions Service schrijven zich dit academiejaar 11.700 EU-studenten in, terwijl dat er vorig jaar 27.750 waren.

De coronapandemie heeft sowieso een impact, maar onder academici bestaat geen twijfel dat de sterke daling vooral te wijten is aan de effecten van de brexit. Die Brits-Europese boedelscheiding leidt onder meer tot heel wat hogere collegegelden en heel wat meer bureaucratie.

Een jaar geleden was het voor EU-burgers nog heel rechtlijnig om te studeren aan Britse academische instellingen, met een transitieperiode sinds de brexit waarbij in feite niets was veranderd. Sindsdien trok Londen zich terug uit het studentenuitwisselingsprogramma Erasmus. Studenten uit de EU moeten nu eerst ook een visum aanvragen om te studeren in het Verenigd Koninkrijk. Dat is een kostelijk, tijdrovend en langdurig proces.

EU-studenten betaalden vroeger hetzelfde bedrag als Britse studenten, met een maximum van 9.250 pond per jaar (10.800 euro). Dit jaar is dat meer dan dubbel of soms zelfs drie keer dat bedrag.

