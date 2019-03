Hebben de Britten met de brexit de bodem bereikt?

'Lach niet om de Britten', waarschuwt professor Jonathan Holslag (VUB). 'Een verzwakt VK, binnen of buiten de Unie, zal ook ons verzwakken.'

Wie Londen bezoekt, zou eens een uurtje moeten uittrekken om tegenover het station St Pancras de British Library te bezoeken. Je stapt van de Eurostar en vijf minuten later sta je manuscripten van Charles Darwin te bewonderen, werken van Shakespeare en twee versies van de Magna Charta, de oorkonde die de grondslag van de Engelse staatsinrichting bevat. Het is alsof al die documenten in de schatkamer van de bibliotheek het uitschreeuwen: 'Het Verenigd Koninkrijk maakt deel uit van Europa, brexit of geen brexit!' Ook al was de relatie tussen de archipel en het continent immer gespannen, het VK blijft een onmisbaar deel van de Europese cultuur en van onze politieke identiteit. Zelfs frictie en wedijver hebben bijgedragen tot wie wij Europeanen vandaag zijn.

...