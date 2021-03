Meghan Markle heeft in een ophefmakend interview met Oprah Winfrey een bom gedropt op het Britse koningshuis. Ze getuigde over onderhuids racisme en gebrek aan bescherming binnen het Paleis. Haar kind kreeg geen prinselijke titel vanwege zijn donkere huidskleur, zo klinkt het.

Tijdens het interview van Oprah Winfrey met Meghan en Harry ging het vaak over racisme. Volgens Meghan waren enkele royals bezorgd over hoe 'donker' de huid van haar zoontje zou zijn en kampte ze met zelfmoordgedachten.

Het CBS-interview was twee uur lang typisch Oprah: invoelend, meegaand, enthousiast, niet heel kritisch.

Eerst Meghan, vervolgens Meghan en Harry samen, mochten hun grieven uiten, hun versie geven.

Tussendoor onthulde Harry dat ze een dochter verwachten en dat het hun laatste kind wordt.

En Meghan liet weten dat ze al drie dagen voor hun officiële huwelijk getrouwd waren, onder hun drietjes: de aartsbisschop van Canterbury en de echtelieden. Ze zei aan de aartsbisschop: 'Dit spektakel (het officiële huwelijk, red.) is voor de wereld, wij willen een band tussen ons'.

Geen titel voor Archie

Volgens Meghan lag het probleem niet bij de koningin. 'Ik genoot altijd van haar gezelschap. Ze was altijd heel warm en uitnodigend.'

Maar al gauw voelde ze zich geïsoleerd en beknot. Meghan gaat akkoord met Oprah dat ze het zwijgen werd opgelegd van zodra ze de vriendin werd van Harry. 'Je hebt de familie, en daarnaast zijn er de mensen die het instituut leiden. Dat zijn twee aparte zaken.'

Ze had alles ingeleverd: 'Mijn paspoort, mijn rijbewijs, mijn sleutels.' Dat hun eerste kind, Archie, geen prins werd, en dus niet van bescherming kon genieten, vond ze 'heel hard'. 'Het idee dat onze zoon niet veilig zou zijn en ook het idee dat het eerste gekleurde kind in de familie geen titel zou ontvangen op dezelfde manier als andere kleinkinderen...'

Waarom kreeg hij geen titel? wilde Oprah weten.

'Ik kan je een eerlijk antwoord geven. In die maanden dat ik zwanger was, op het moment dat de conversaties gaande waren over het feit dat hij geen beveiliging zou krijgen, en geen titel zou gegeven worden, waren er ook conversaties (met prins Harry, zei ze later, red.) over hoe donker zijn huid zou zijn als hij geboren werd'.

Harry en Meghan weigerden te verduidelijken met wie die conversaties gevoerd waren. 'Ik denk dat dit zeer schadelijk zou zijn voor hen', aldus Meghan.

Daarbovenop kwamen dan de negatieve tabloids. Meghan zei tijdens het interview dat ze zich in haar situatie aan het Hof zo belabberd voelde dat ze aan zelfdoding dacht. 'Ik wilde gewoon niet meer leven. Dat was een zeer heldere en angstaanjagende, constante gedachte', aldus Meghan, die aangeeft dat ze het Paleis om hulp vroeg maar de laan werd uitgestuurd.

Toe ze trouwde, dacht Meghan dat ze zou worden beschermd door het koninklijke instituut, maar dat bleek niet zo. 'Nadat we getrouwd waren en alles erger werd, begon ik te begrijpen dat ik niet alleen niet beschermd werd, maar dat ze ook de waarheid niet wilden vertellen om mij en mijn echtgenoot te beschermen.'

'Dit is hoe het is'

Harry zei dat hij niet wist hoe hij daarmee moest omgaan. HIj vreesde dat de geschiedenis met zijn moeder zich dreigde te herhalen. En van zijn familie kwam er geen steun.

'De familie heeft de mentaliteit: dit is hoe het is (met de druk en met de tabloids, red.). Maar wat voor mij het verschil maakte, was het element ras. Want het ging niet alleen om haar, het ging om wat ze vertegenwoordigt.'

'Het meest sprekende', en 'het meest trieste' was voor hem dat meer dan 70 parlementsleden 'de koloniale ondertonen van titels en artikels in de tabloids veroordeelden. Maar niemand van mijn familie heeft over die drie jaar ooit iets gezegd. Dat doet pijn'.

Geld van Diana

Prins Harry geeft toe dat hij niet langer geld krijgt toegestopt van het Paleis. Voortaan moet hij zelf instaan voor zijn veiligheid. Dat is de reden waarom het koppel lucratieve deals afsloot met bedrijven als Netflix. Het enige wat hij nog heeft, is het geld dat prinses Diana hem heeft achtergelaten. Meghan merkte ook op dat het stel niet betaald werd voor het Oprah-interview.

Zoek je ondersteuning, informatie of lotgenotencontact als nabestaande? www.zelfmoord1813. be/nabestaanden, www.preventionsuicide.be.

