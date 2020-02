Bij twee shishalounges in de Duitse stad Hanau werd rond 22 uur het vuur geopend, waarschijnlijk door dezelfde dader of daders. Er vielen acht doden en vijf gewonden. De vermoedelijke dader is dood gevonden in een woning.

De vermoedelijke dader is dood aangetroffen in zijn woning. Dat meldt de lokale politie. In de woning is nog een lijk aangetroffen. Volgens de politie handelde de dader alleen.

'Het was een verschrikkelijke avond', aldus burgemeester Claus Kaminsky tegen de krant Bild. 'De avond zal ons nog lang bezighouden. Het is een avond die je je niet erger voor kunt stellen.'

Over het motief achter de schietpartij kon Kaminsky nog niets zeggen. Volgens lokale media kwamen bij de eerste shishalounge drie mensen om het leven en bij de tweede schietpartij nog eens vijf mensen.

Parlementslid namens Hanau Katja Leikert (CDU) reageert ook geschokt op de schietpartijen. 'In deze afschuwelijke nacht wens ik alle nabestaanden van de slachtoffers veel sterkte en de gewonden een snelle genezing.' Leikert bedankt ook nog de politieagenten die bezig zijn met de zaak.

