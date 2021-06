Met het oog op de geplande regeringswisseling in Israël heeft het islamistische Hamas in de Gazastrook aangekondigd dat het zijn strijd tegen de Joodse staat zal voortzetten.

'Geen enkele Israëlische partij gelooft in de rechten van ons volk en hun leidende figuren zijn de vijanden van ons volk,' zei een woordvoerder van Hamas donderdag. 'Ons verzet zal gericht blijven tegen de bezetting, ongeacht het veelvoud aan politieke kleuren.' Ook de Islamitische Jihad in Gaza zei dat de nieuwe regering voor hen geen verschil uitmaakt.

Woensdagavond liet de voormalige oppositieleider, Yair Lapid van de centristische Toekomstpartij, president Reuven Rivlin weten dat hij een coalitie had gevormd met acht partijen uit alle politieke kampen. Met het conservatief-islamitische Ra'am zal voor het eerst een Arabische partij in de regering vertegenwoordigd zijn. De toekomstige regering heeft een kleine meerderheid van 61 van de 120 afgevaardigden in de Knesset maar moet nog beëdigd worden.

In mei zijn Israël en Palestijnse militanten in de Gazastrook in een elfdaags gewapend conflict verwikkeld geraakt. In de loop daarvan hebben Palestijnse militanten in totaal meer dan 4.360 raketten op Israël afgevuurd. Daarbij kwamen in Israël 13 mensen om het leven, onder wie een vijfjarige en een zestienjarige.

Israël reageerde met massale aanvallen in het kustgebied. Daarbij werden in totaal 254 Palestijnen gedood, van wie ongeveer een kwart minderjarig, aldus het ministerie van Volksgezondheid van Gaza. Meer dan 200 van hen waren militanten, volgens cijfers van het Israëlisch leger.

De EU, de VS en Israël beschouwen Hamas als een terroristische organisatie. De escalatie volgde op botsingen tussen Palestijnen en Israëlische veiligheidstroepen op de Tempelberg (door moslims al-Haram al-Sharif genoemd) in Jeruzalem en in het vooral door Arabieren bevolkte oosten van de stad.

'Geen enkele Israëlische partij gelooft in de rechten van ons volk en hun leidende figuren zijn de vijanden van ons volk,' zei een woordvoerder van Hamas donderdag. 'Ons verzet zal gericht blijven tegen de bezetting, ongeacht het veelvoud aan politieke kleuren.' Ook de Islamitische Jihad in Gaza zei dat de nieuwe regering voor hen geen verschil uitmaakt.Woensdagavond liet de voormalige oppositieleider, Yair Lapid van de centristische Toekomstpartij, president Reuven Rivlin weten dat hij een coalitie had gevormd met acht partijen uit alle politieke kampen. Met het conservatief-islamitische Ra'am zal voor het eerst een Arabische partij in de regering vertegenwoordigd zijn. De toekomstige regering heeft een kleine meerderheid van 61 van de 120 afgevaardigden in de Knesset maar moet nog beëdigd worden. In mei zijn Israël en Palestijnse militanten in de Gazastrook in een elfdaags gewapend conflict verwikkeld geraakt. In de loop daarvan hebben Palestijnse militanten in totaal meer dan 4.360 raketten op Israël afgevuurd. Daarbij kwamen in Israël 13 mensen om het leven, onder wie een vijfjarige en een zestienjarige. Israël reageerde met massale aanvallen in het kustgebied. Daarbij werden in totaal 254 Palestijnen gedood, van wie ongeveer een kwart minderjarig, aldus het ministerie van Volksgezondheid van Gaza. Meer dan 200 van hen waren militanten, volgens cijfers van het Israëlisch leger. De EU, de VS en Israël beschouwen Hamas als een terroristische organisatie. De escalatie volgde op botsingen tussen Palestijnen en Israëlische veiligheidstroepen op de Tempelberg (door moslims al-Haram al-Sharif genoemd) in Jeruzalem en in het vooral door Arabieren bevolkte oosten van de stad.