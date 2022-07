Half miljoen Brazilianen ondertekent ‘petitie ter verdediging van democratie’

In Brazilië hebben al meer dan 500.000 mensen een petitie ondertekend ’ter verdediging van de democratie’, onder wie ook grote name in de bedrijfswereld. De petitie komt er na de kritiek van president Jair Bolsonaro op de instellingen en het electoraal systeem.

De ‘Brief aan de Brazilianen voor ter verdediging van de democratische rechtsstaat’ telde zaterdagnamiddag al meer dan 546.000 handtekeningen. Binnen twee maanden vinden in Brazilië presidentsverkiezingen plaats. ‘We leven in een moment van groot gevaar voor de democratische normen, van risico’s voor de instellingen, met insinuaties en het niet respecteren van de verkiezingsresultaten’, aldus de auteurs van de tekst, die ook ondertekend werd door voormalige rechters van het hooggerechtshof en tal van artiesten. Ondertussen hebben ook vertegenwoordigers van verschillende werkgeversorganisaties hun handtekening gezet, zoals de bankenfederatie Febraban en de zeer invloedrijke industriefederatie van Sao Paolo (Fiesp).

‘Ongegronde aanvallen zonder bewijzen trekken het electoraal proces en de democratische rechtsstaat in twijfel, waarvoor de Braziliaanse maatschappij zo hard gevochten heeft. De bedreigingen tegen de andere machten, het aanzetten tot geweld en de institutionele breuk zijn onaanvaardbaar’, klinkt het verder in de tekst, die nooit expliciet naar president Bolsonaro verwijst.

Bolsonaro, aan de macht sinds 2019 en kandidaat om zichzelf op te volgen, uit regelmatig kritiek op het systeem van elektronisch stemmen dat sinds 1996 gebruikt wordt in Brazilië. De vrees groeit dan ook dat hij het verkiezingsresultaat niet zal erkennen indien hij verliest. Volgens de meest recente peilingen zou de linkse ex-president Luiz Inacio Lula da Silva het met een ruime voorsprong halen van Bolsonaro.