Daags nadat hij de procureur die hem wilde aanklagen in verband met de moord op president Jovenel Moïse de laan had uitgestuurd, heeft de Haïtiaanse premier Ariel Henry een nieuwe minister van Justitie aangesteld.

Liszt Quitel werd woensdag door Henry benoemd tot waarnemend minister van Justitie en Openbare Veiligheid, zo meldt het Haïtiaanse staatsblad. Quitel heeft sinds 20 juli ook al de portefeuille van Binnenlandse Zaken in handen. Dinsdag vroeg de openbaar aanklager van Haïti aan de bevoegde rechter om premier Ariel Henry aan te klagen wegens betrokkenheid bij de moord op president Moïse. De douane kreeg het bevel Henry het land niet uit te laten. Henry bestempelde de demarche van de procureur als een afleidingsmanoeuvre en stuurde hem dinsdag de laan uit. Henry zou op de dag van de moord twee telefoongesprekken hebben gehad met hoofdverdachte Joseph Felix Badio, die werkte in een anticorruptie-eenheid van het ministerie van Justitie. Badio was op het moment van die gesprekken in de buurt van de presidentswoning, blijkt uit locatiegegevens. Henry gaf toe de verdachte te kennen, maar zei niet te geloven dat Badio schuldig zou zijn. Badio is inmiddels op de vlucht geslagen.