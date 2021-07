De politie van Haïti heeft vrijdag traangas afgevuurd toen schoten weerklonken kort na de aanvang van de begrafenisplechtigheid voor president Jovenel Moïse, die twee weken geleden vermoord werd.

De Amerikaanse delegatie op de plechtigheid, aangevoerd door de Amerikaanse ambassadrice bij de Verenigde Naties, Linda Thomas Greenfield, vertrok eerder dan gepland nadat de schietpartij begonnen was rond 10 uur 's morgens plaatselijke tijd. Even later vertrok ook de speciale VN-afgevaardigde voor Haïti, Helen La Lime, halsoverkop met haar gezelschap. Kort voordat de uitvaart begon, riep de menigte 'moordenaar' toen de chef van de nationale politie, Leon Charles, aankwam. De mensen riepen ook 'Waar is Jovenel?'

