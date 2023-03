Hadja Lahbib naar Tunesië voor dringende evaluatiemissie

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib en haar Portugese collega João Gomes Cravinho hebben maandag een mandaat gekregen voor een snelle evaluatiemissie in Tunesië, dat volgens de lokale oppositie en ngo’s afglijdt naar een autoritair regime.

‘Het is voor ons primordiaal te voorkomen dat het land economisch en sociaal ineenstort en om de Tunesische bevolking te steunen’, verklaarde Josep Borrell, het hoofd van de Europese diplomatie, die Lahbib de opdracht gaf. Hij verwees daarbij naar de rechtstaat, het respect voor de mensenrechten, noodzakelijke structurele hervormingen en het afronden van een programma dat al is overeengekomen met het IMF.

‘Ik heb twee leden van de Raad Buitenlandse Zaken gevraagd onmiddellijk naar Tunesië af te reizen om de situatie te evalueren en een rapport op te maken dat de richting van onze volgende maatregelen moet aangeven. Dit alles moet snel gebeuren, want de toestand in Tunesië is heel erg gevaarlijk’, ging Borrell voort. ‘Indien het land economisch of sociaal ineenstort, dan zullen er nieuwe migratiestromen naar Europa op gang komen en dat moeten we vermijden.’

Ngo’s en de grootste oppositiepartijen laken al sinds de zomer van 2021 dat het land afglijdt naar een autoritair regime. Vorige week nog werd een nieuw parlement geïnstalleerd, met heel beperkte prerogatieven, en dat twintig maanden na de ontmanteling van het vorige parlement door president Kais Saied.