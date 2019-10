Maandag kiezen de Canadezen een nieuw parlement. Premier Justin Trudeau (47) van de Liberale Partij hoopt op een tweede ambtstermijn, maar door een aantal schandalen en misstappen is het niet zeker dat de kiezer hem dat zal gunnen.

In de peilingen gaat het gelijk op tussen de Liberalen van premier Justin Trudeau en de Conservatieven, en lijkt zijn partij de absolute meerderheid in het Lagerhuis te zullen verliezen.

Justin Trudeau werd in 2015 premier nadat zijn partij een monsterscore neerzette bij de parlementsverkiezingen. Hij werd de op een na jongste premier van Canada ooit, en zijn aantreden luidde het einde in van negen jaar Conservatieven aan de macht.

In zijn eerste ambtstermijn ondertekende hij het Akkoord van Parijs over het klimaat, verwelkomde hij duizenden Syrische vluchtelingen, sloot hij een vrijhandelsakkoord met de VS en Mexico ter vervanging van het vroegere NAFTA-verdrag, en werd recreatief cannabisgebruik gelegaliseerd.

Op papier ziet het er goed uit voor Trudeau: de economie doet het met stijgende inkomsten en historisch lage werkloosheidscijfers meer dan behoorlijk. Bovendien geven Canadezen nieuwe leiders historisch gezien bijna altijd een nieuw mandaat.

Trudeau's ster lijkt echter wat tanende, met dalende populariteitscijfers over de jaren heen. Tijdens zijn ambtstermijn werd hij twee keer berispt door de Canadese ethische waakhond: een keer omdat hij een vakantie aanvaardde op een privé-eiland van de miljardair Aga Khan, en een keer voor een tussenkomst in een corruptieonderzoek naar ingenieursbedrijf SNC-Lavalin.

Maar Trudeau's reputatie van progressieve leider kreeg misschien wel de zwaarste knauw door het opduiken van foto's en een video, in het midden van de campagne, waarop hij als jongere man te zien was met een 'blackface' of zwart geschminkt gezicht.

In Trudeau's voordeel speelt dan weer dat zijn belangrijkste tegenstander, de weinig bekende Andrew Scheer, met zijn Conservatieve Partij volgens de peilingen evenmin een absolute meerderheid zal halen. De 40-jarige Scheer werd in 2017 partijvoorzitter, en geldt als conservatiever dan Stephen Harper, de Conservatieve premier die Trudeau voorafging. Zo sprak hij zich in het verleden uit tegen abortus en het homohuwelijk, al beloofde hij dat op dat vlak 'niets zal veranderen' als hij premier wordt.

Wat hij wel wil doen is de koolstofbelasting afschaffen. Dat is een van de belangrijkste maatregelen van de regering Trudeau in de strijd tegen de klimaatopwarming. In plaats daarvan wil hij investeren in schone technologie. Voorts wil hij een budgettair evenwicht binnen vijf jaar, en 'meer geld in de zakken van de Canadezen laten zitten'.

Als geen van beide partijen een absolute meerderheid haalt maandag, zal voor de regeringsvorming naar kleinere partijen moeten gekeken worden. Voor Trudeau is de meest logische partner de Nieuw Democratische Partij van Jagmeet Singh of de Canadese Groene Partij.

Trudeau kreeg vorige week nog een duwtje in de rug van de Amerikaans ex-president Barack Obama, die zei te hopen op een tweede termijn voor hem. 'Hij is een hardwerkende, krachtdadige leider die grote kwesties zoals de klimaatverandering aanpakt. De wereld heeft zijn progressief leiderschap nu nodig', zei hij vorige week woensdag op Twitter.