De president van Guatemala, Alejandro Giammattei, heeft de noodtoestand uitgeroepen in het departement Izabal. Daar zijn er de laatste dagen gewelddadige confrontaties geweest tussen betogers tegen een mijnproject en de politie.

Het parlement heeft nu drie dagen om de maatregel van de president te bevestigen, veranderen of weigeren. De noodtoestand zou dertig dagen duren. In die periode zou er een nachtklok gelden van 18 tot 6 uur, en ook een samenscholingsverbod.

Een groep betogers blokkeert al meer dan twee weken een straat in de stad El Estor om te betogen tegen de nikkelmijn van een Zwitsers bedrijf. De laatste dagen gooiden manifestanten stenen naar de ordediensten. Die reageerden met traangas.

Jordan Rodas Andrade, de mensenrechtenombudsman in Guatemala, wees er via Twitter op dat het Grondwettelijk Hof in 2019 het mijnbouwbedrijf heeft bevolen zijn activiteiten stopt te zetten bij gebrek aan overleg met de lokale gemeenschap.

