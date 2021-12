Guatemala roept drie dagen van nationale rouw uit na de dood van 55 migranten die verstopt zaten in een truck die verongelukte in Mexico. De meeste slachtoffers waren afkomstig uit Guatemala, bevestigt de minister van Buitenlandse Zaken van het land, Pedro Brolo.

Tijdens de drie dagen van nationale rouw, die zaterdag worden afgekondigd, zullen de vlaggen in het hele land halfstok hangen. 'Iedereen in Guatemala is aan het rouwen', klonk het.

Bij het dramatische ongeval vielen ook heel wat gewonden. De minister trok naar het ziekenhuis van Tuxtla Gutiérrez in het zuiden van Mexico, om hen te steunen.

Het ongeval met de vrachtwagen gebeurde donderdag in de deelstaat Chiapas, in het zuidoosten van Mexico. De chauffeur van een truck met ongeveer 160 migranten verstopt in het laadruim, verloor de controle over het stuur, waarop zijn vrachtwagen kantelde. Vijfenvijftig mensen kwamen om het leven, 105 raakten gewond.

De meesten waren afkomstig uit buurland Guatemala, maar ook uit Honduras, Ecuador en de Dominicaanse Republiek. Mensensmokkelaars gebruiken steeds vaker vrachtwagens om migranten naar de VS te loodsen. 2021 is een recordjaar voor de doortocht van migranten in Mexico, want ook veel Haïtianen kiezen nu die route.

Tijdens de drie dagen van nationale rouw, die zaterdag worden afgekondigd, zullen de vlaggen in het hele land halfstok hangen. 'Iedereen in Guatemala is aan het rouwen', klonk het. Bij het dramatische ongeval vielen ook heel wat gewonden. De minister trok naar het ziekenhuis van Tuxtla Gutiérrez in het zuiden van Mexico, om hen te steunen. Het ongeval met de vrachtwagen gebeurde donderdag in de deelstaat Chiapas, in het zuidoosten van Mexico. De chauffeur van een truck met ongeveer 160 migranten verstopt in het laadruim, verloor de controle over het stuur, waarop zijn vrachtwagen kantelde. Vijfenvijftig mensen kwamen om het leven, 105 raakten gewond. De meesten waren afkomstig uit buurland Guatemala, maar ook uit Honduras, Ecuador en de Dominicaanse Republiek. Mensensmokkelaars gebruiken steeds vaker vrachtwagens om migranten naar de VS te loodsen. 2021 is een recordjaar voor de doortocht van migranten in Mexico, want ook veel Haïtianen kiezen nu die route.