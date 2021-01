In vrijwel alle steden in Nederland was het een stuk rustiger dan de voorgaande avonden. Toch overweegt de politie mogelijk nog de hulp in te roepen van Duitse en Belgische collega's.

Na de zware rellen van de afgelopen dagen bleef het in veel Nederlandse steden rustiger dinsdagavond. Er waren minder mensen op straat en de politie was en is nog massaal aanwezig.

Volgens lokale media was het in steden als Leiden, Gouda en Den Haag rustig na de avondklok. In Den Bosch is vooral politie en internationale pers aanwezig, meldt NRC. In Breda zijn meerdere aanhoudingen verricht door de politie en inmiddels is daar de rust ook teruggekeerd. In onder meer Den Bosch en Maastricht trokken voetbalsupporters door de straten om hun stad te beschermen.

De politie waarschuwde evenwel dat het nog te vroeg is om de balans op te maken en bekijkt ook of ze mobiele eenheden uit België en Duitsland in gaan zetten bij het bestrijden van de rellen, aldus nog NRC. Dat zei Nationaal politiecommandant Willem Woelders in het televisieprogramma Op1. 'Wat we nu ook aan het verkennen zijn is of wij ook nog bijstand uit het buitenland kunnen krijgen, uit België en Duitsland. Dat is nu ook in voorbereiding.'

Onrust Rotterdam

Volgens de politie was het op sommige plekken in Rotterdam wel onrustig, maar niet te vergelijken met de rellen en plunderingen op maandagavond. Volgens een woordvoerder was er sprake van 'een kat-en-muisspel' tussen de jongeren en agenten. De politie meldde al voor het ingaan van de avondklok dat in Rotterdam-Zuid en in het centrum van de stad zeventien mensen zijn aangehouden voor onder andere samenscholing en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.

Op straat werden groepen mensen direct door de politie om een identiteitsbewijs gevraagd. Daarna werden ze gesommeerd om niet in groepjes rond te lopen vanwege de geldende coronamaatregelen.

De politie hoopte op die manier nieuwe rellen in de kiem te smoren. De politie was onder meer in groten getale aanwezig op de Beijerlandselaan in Rotterdam, waar jongeren maandag aan het rellen waren en vernielingen aanrichtten. Daar werd na 21 uur de straat door de mobiele eenheid leeg geveegd. Tot schermutselingen kwam het niet. Wel is daarbij nog zeker een arrestatie verricht voor het negeren van de avondklok.

