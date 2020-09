De Duitse politie is woensdagochtend op zestig plaatsen in vijf deelstaten binnengevallen in een onderzoek naar mogelijke mensensmokkel in de vleesindustrie.

Zowat 800 agenten namen deel aan de acties. De geviseerde bedrijven worden ervan verdacht mensen uit Oost-Europa naar Duitsland te halen met valse documenten. Een speciale cel onderzoekt de zaak al sinds april.

De acties waren vooral gericht op locaties in Saksen-Anhalt en Nedersaksen, maar ook in de hoofdstad Berlijn, in Saksen en in Noord-Rijnland-Westfalen waren er zoekingen. De politie doorzocht naar eigen zeggen meer dan 40 woningen en kantoren. Daaronder twee agentschappen die tijdelijke werkkrachten in dienst hebben die in de laatst zes maanden minstens 82 mensen het land zouden hebben binnengesmokkeld.

Die agentschappen zouden voornamelijk Oost-Europeanen hebbben geholpen met valse documenten, accomododatie en transport. De politie heeft twintig mensen gevonden die vermoedelijk met valse documenten in Duitsland vertoeven.

