In de Iraanse stad Kerman is de bevolking in grote getale op straat gekomen om later op de dag de begrafenis van de machtige generaal Qassem Soleimani bij te wonen. De generaal kwam om bij een Amerikaanse drone-aanval, vorige week in Bagdad.

Soleimani was afkomstig van Kerman, een stad in het zuidoosten van Iran. In hoofdstad Teheran was er zondag en maandag ook al een grote opkomst, net als in andere steden waar de lichamen van andere officieren en medestanders van Soleimani, die ook in Bagdad omkwamen, naar overgebracht werden. De rouwstoet in Kerman trekt door het centrum van de stad en komt aan op de begraafplaats voor martelaars. Daar zal hij in de namiddag (Iraanse tijd) begraven worden. De bevelhebber van de Revolutionaire Garde, Hossein Salami, sprak de menigte al toe. 'De martelaar Qassel Soleimani is machtiger en levendiger nu hij dood is', zei Salami.

Vanuit de menigte klonk het, zoals wel vaker de afgelopen dagen, 'Dood aan Amerika'. Vanwege de verwachte volkstoeloop is dinsdag/vandaag uitgeroepen tot een plaatselijke feestdag in Kerman, net zoals maandag al het geval was in Teheran. Daarmee wil de regering zo veel mogelijk mensen deel laten nemen aan het afscheid van Soleimani. Alleen in Teheran namen volgens de autoriteiten miljoenen mensen deel aan een rouwstoet. In andere steden, zoals Ahvaz, Mashhad en Qom, stapten honderdduizenden mensen mee in de rouwstoet.