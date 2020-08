Bij de enorme ontploffing in de Libanese hoofdstad Beiroet zijn volgens een eerste schatting minstens 50 mensen om het leven gekomen en 2700 mensen gewond geraakt.

Dat heeft minister van volksgezondheid Hassan Hamad aan journalisten gezegd tijdens een bezoek aan een ziekenhuis in de hoofdstad. Het hoofd van het Libanese Rode Kruis, Georges Kettaneh, had het eerder al over meer dan 2.000 gewonden. Wat de precieze aanleiding is voor de ontploffing, is nog onduidelijk.

De ontploffing heeft niet alleen een deel van de haven verwoest, maar ook een aangrenzend deel van de stad. Zelfs op kilometers afstand is er schade aan onder meer gebouwen.

'Het is een ramp in elke zin van het woord', aldus minister Hamad. 'De ziekenhuizen in de hoofdstad liggen allemaal vol met gewonden.' Hamad riep ook op om andere gewonde personen naar ziekenhuizen in de buitenwijken te brengen.

'Wat vandaag gebeurd is, kan niet zomaar gebeuren zonder verantwoording. Degenen die verantwoordelijk zijn voor deze ramp zullen de prijs moeten betalen', zei de Libanese premier Hassan Diab in een televisie-uitzending.

Hulp van bondgenoten

Verder riep de premier Libanons bondgenoten op om hulp. 'Ik doe een dringend beroep op alle vriendelijke en broederlijke landen die van Libanon houden om aan onze zijde te staan en ons te helpen onze diepe wonden te helen', aldus Diab.

Inmiddels hebben onder meer Frankrijk, Groot-Brittannië en Iran het land hulp aangeboden. Volgens Europees president Charles Michel staat ook de Europese Unie klaar om ondersteuning te bieden, zo liet hij op Twitter weten.

Niet alleen bondgenoten, ook Israël heeft humanitaire hulp aangeboden aan Libanon, zo maakten de Israëlische ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken bekend in een verklaring. Zij het via 'internationale kanalen', want de twee landen zijn officieel gezien nog steeds in oorlog met elkaar en hebben geen diplomatieke betrekkingen.

Er zouden ook speculaties zijn dat Israël achter de explosie zou zitten, maar dat ontkent de minister van Buitenlandse Zaken Gabi Ashkenazi stellig. De explosie was een 'ongeluk veroorzaakt door een brand', klinkt het. 'Ik zie geen reden om de berichten uit Beiroet (over de explosie, nvdr.) niet te geloven.'

Ambulances doorlaten

An absolutely massive explosion rocked the port of Beirut an hour ago, with widespread destruction reported. Origin of explosion unclear at the moment, but suggestions that a warehouse containing explosives detonated. Here's a short compilation with a dozen angles of the blast pic.twitter.com/PhTbUKZd0j — Hugo Kaaman (@HKaaman) August 4, 2020

Lokale media verspreidden beelden van mensen die onder het bloed zitten, omdat ze bedolven werden door puin. Het Rode Kruis is met meer dan 30 teams ter plaatse, en roept via Twitter mensen op om de ambulances door te laten. Ook het Libanese leger brengt gewonden naar nabijgelegen ziekenhuizen.

The road next to the port where the explosion took place, the scene is apocalyptic pic.twitter.com/tfOGYO3pTU — CNW (@ConflictsW) August 4, 2020

'Ontploffing te voelen tot in Cyprus'

De enorme ontploffing zou mogelijk veroorzaakt zijn door explosieven die jaren geleden in beslag waren genomen en opgeslagen waren in een pakhuis, zei het hoofd van de Libanese veiligheidsdiensten Abbas Ibrahim tijdens interviews met tv-zenders. Volgens de Libanese minister van Binnenlandse Zaken gaat het om 'grote hoeveelheden ammoniumnitraat', meldt de Britse krant The Guardian.

'De betrokken diensten voeren een onderzoek uit en zullen de oorzaak bepalen', aldus Ibrahim nog. Volgens The Guardian was de ontploffing te voelen tot in Cyprus. Nog volgens die krant zouden ziekenhuizen in de problemen komen nu tientallen mensen daar naartoe worden gebracht, maar niet verzorgd kunnen worden omdat delen van het ziekenhuis beschadigd zijn.

Op Twitter heeft het Libanese Rode Kruis opgeroepen om bloed te doneren en om enkel naar het noodnummer te bellen voor 'kritieke of ernstige' gevallen.

Belgische ambassade ook beschadigd

Het gebouw van de Belgische ambassade in de Libanese hoofdstad Beiroet is beschadigd bij de ontploffing. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin op Twitter. 'Twee collega's en twee familieleden liepen lichte verwondingen op door rondvliegend glas.'

'De ravage na de zware explosies in #Beiroet is enorm. Ook ons ambassadegebouw liep materiële schade op. Twee collega's en twee familieleden liepen lichte verwondingen op door rondvliegend glas. Onze ambassade staat klaar om bijstand te geven aan de Belgen ter plaatse', schrijft minister Goffin op Twitter. 'Ik heb met de ambassade van Libanon in Brussel gebeld om de solidariteit van België te betuigen en om onze hulp aan te bieden zodat het land de gevolgen van de vreselijke explosie in #Beiroet te boven komt.'

📞 I called the Embassy of Lebanon in Brussels to express Belgium's solidarity and to offer our help in overcoming the effects of the terrible explosion in #Beirut. — Philippe Goffin (@PhGoffin) August 4, 2020

Dat heeft minister van volksgezondheid Hassan Hamad aan journalisten gezegd tijdens een bezoek aan een ziekenhuis in de hoofdstad. Het hoofd van het Libanese Rode Kruis, Georges Kettaneh, had het eerder al over meer dan 2.000 gewonden. Wat de precieze aanleiding is voor de ontploffing, is nog onduidelijk. De ontploffing heeft niet alleen een deel van de haven verwoest, maar ook een aangrenzend deel van de stad. Zelfs op kilometers afstand is er schade aan onder meer gebouwen.'Het is een ramp in elke zin van het woord', aldus minister Hamad. 'De ziekenhuizen in de hoofdstad liggen allemaal vol met gewonden.' Hamad riep ook op om andere gewonde personen naar ziekenhuizen in de buitenwijken te brengen. 'Wat vandaag gebeurd is, kan niet zomaar gebeuren zonder verantwoording. Degenen die verantwoordelijk zijn voor deze ramp zullen de prijs moeten betalen', zei de Libanese premier Hassan Diab in een televisie-uitzending.Verder riep de premier Libanons bondgenoten op om hulp. 'Ik doe een dringend beroep op alle vriendelijke en broederlijke landen die van Libanon houden om aan onze zijde te staan en ons te helpen onze diepe wonden te helen', aldus Diab.Inmiddels hebben onder meer Frankrijk, Groot-Brittannië en Iran het land hulp aangeboden. Volgens Europees president Charles Michel staat ook de Europese Unie klaar om ondersteuning te bieden, zo liet hij op Twitter weten. Niet alleen bondgenoten, ook Israël heeft humanitaire hulp aangeboden aan Libanon, zo maakten de Israëlische ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken bekend in een verklaring. Zij het via 'internationale kanalen', want de twee landen zijn officieel gezien nog steeds in oorlog met elkaar en hebben geen diplomatieke betrekkingen. Er zouden ook speculaties zijn dat Israël achter de explosie zou zitten, maar dat ontkent de minister van Buitenlandse Zaken Gabi Ashkenazi stellig. De explosie was een 'ongeluk veroorzaakt door een brand', klinkt het. 'Ik zie geen reden om de berichten uit Beiroet (over de explosie, nvdr.) niet te geloven.' Lokale media verspreidden beelden van mensen die onder het bloed zitten, omdat ze bedolven werden door puin. Het Rode Kruis is met meer dan 30 teams ter plaatse, en roept via Twitter mensen op om de ambulances door te laten. Ook het Libanese leger brengt gewonden naar nabijgelegen ziekenhuizen. De enorme ontploffing zou mogelijk veroorzaakt zijn door explosieven die jaren geleden in beslag waren genomen en opgeslagen waren in een pakhuis, zei het hoofd van de Libanese veiligheidsdiensten Abbas Ibrahim tijdens interviews met tv-zenders. Volgens de Libanese minister van Binnenlandse Zaken gaat het om 'grote hoeveelheden ammoniumnitraat', meldt de Britse krant The Guardian.'De betrokken diensten voeren een onderzoek uit en zullen de oorzaak bepalen', aldus Ibrahim nog. Volgens The Guardian was de ontploffing te voelen tot in Cyprus. Nog volgens die krant zouden ziekenhuizen in de problemen komen nu tientallen mensen daar naartoe worden gebracht, maar niet verzorgd kunnen worden omdat delen van het ziekenhuis beschadigd zijn.Op Twitter heeft het Libanese Rode Kruis opgeroepen om bloed te doneren en om enkel naar het noodnummer te bellen voor 'kritieke of ernstige' gevallen. Het gebouw van de Belgische ambassade in de Libanese hoofdstad Beiroet is beschadigd bij de ontploffing. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin op Twitter. 'Twee collega's en twee familieleden liepen lichte verwondingen op door rondvliegend glas.''De ravage na de zware explosies in #Beiroet is enorm. Ook ons ambassadegebouw liep materiële schade op. Twee collega's en twee familieleden liepen lichte verwondingen op door rondvliegend glas. Onze ambassade staat klaar om bijstand te geven aan de Belgen ter plaatse', schrijft minister Goffin op Twitter. 'Ik heb met de ambassade van Libanon in Brussel gebeld om de solidariteit van België te betuigen en om onze hulp aan te bieden zodat het land de gevolgen van de vreselijke explosie in #Beiroet te boven komt.'