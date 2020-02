Zo'n 77 procent van de Canadezen vindt dat de belastingbetaler in Canada niet moet betalen voor de veiligheid van de Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle, zo blijkt uit een peiling van televisiezender CTV. Het echtpaar woont sinds ze zich terug terugtrokken uit de koninklijke familie in een buitenwijk van Victoria.

De 77 procent wil niet betalen omdat Harry en Meghan niet in Canada zijn als vertegenwoordigers van de Britse koningin. Koningin Elisabeth II is het officiële staatshoofd van Canada. Slechts 19 procent van de Canadezen ziet er geen graten in.

Er zijn nog geen officiële aankondigingen geweest over de beveiliging van het paar en de kosten die daarbij komen kijken. De autoriteiten hebben enkel laten weten dat het onderwerp besproken zal worden.

Uit de bevraging blijkt ook dat meer dan twee derde van de ondervraagden gelooft dat de privacy van het echtpaar en hun zoon beter zal worden gerespecteerd door de Canadezen dan in Groot-Brittannië. Zo'n 71 procent denkt dat er in hun land minder media-aandacht zal zijn voor Harry en Meghan.

Het prinsenpaar dreigde eerder al juridische stappen te zetten nadat een fotograaf, die in de struiken verstopt zat op Vancouver Island, foto's had genomen toen de voormalige Amerikaanse actrice op wandel was met haar 8 maanden oude zoon in een draagzak en met haar twee honden.

Verder blijkt dat 35 procent van de ondervraagden de banden met Britse monarchie wil doorknippen. Amper 32 procent is onvoorwaardelijk voorstander van het behoud van de banden met de koninklijke familie en de status van de constitutionele monarchie in hun land. Zo'n 28 procent is voorstander, maar toch eerder onder voorbehoud.

Voor de enquête werden 1.003 Canadezen bevraagd via telefoon of online. Er is een foutenmarge van 3,1 procent.

