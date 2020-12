De grote cyberaanval op de Amerikaanse overheid die recentelijk aan het licht is gekomen, treft ook afzonderlijke staten en lokale overheden in de Verenigde Staten, meldt CISA, het Amerikaanse cyberveiligheidsagentschap.

Hackers wisten een computerinbraak op enorme schaal te plegen door de beveiligingssoftware van het bedrijf SolarWinds te kapen en zo door te dringen tot het netwerk van de federale overheid. Die inbraak 'heeft netwerken binnen de federale overheid, afzonderlijke staten en lokale overheden getroffen, net als kritieke infrastructuur en organisaties uit het bedrijfsleven', stelt CISA in een verklaring op zijn website.

Het agentschap stelde vorige week dat Amerikaanse overheidsinstellingen en kritieke infrastructuur waren getroffen, maar noemde afzonderlijke staten of lokale overheden toen niet. CISA reageerde niet direct op vragen om meer gedetailleerde informatie.

Parlementariërs die door de inlichtingendiensten op de hoogte zijn gesteld, minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en minister van Justitie Bill Barr hebben allemaal gezegd dat Rusland achter de aanval zit. Sommige functionarissen vinden echter dat het nog te vroeg is om zeker te zijn wie de geraffineerde cyberaanval heeft uitgevoerd.

