Duizenden Israëliërs hebben zaterdagavond in Jeruzalem gedemonstreerd tegen premier Benjamin Netanyahu, die in de peilingen op de eerste plaats staat, minder dan drie dagen voor nieuwe parlementsverkiezingen. Die zijn van cruciaal belang voor zijn politieke overleving.

Sinds eind juni zijn elke zaterdagavond na de wekelijkse sabbat in Jeruzalem en in heel Israël betogers bijeengekomen voor betogingen tegen de regeringsleider, die in drie zaken van corruptie is aangeklaagd en wordt bekritiseerd om wat wordt gezien als ontoereikende hulp aan werknemers die door de pandemie hun baan zijn kwijtgeraakt.

Maar deze 39ste zaterdag van protesten buiten Netanyahu's ambtswoning in Jeruzalem heeft een speciale betekenis, enkele dagen voordat dinsdagochtend de stembussen opengaan voor Israëls vierde parlementsverkiezingen in minder dan twee jaar. 'Dit is de eerste keer dat we naar de demonstraties komen en we hopen dat ze een effect zullen hebben op degenen die nog niet weten op wie ze moeten stemmen', zegt Hagit, een jonge moeder in Jeruzalem.

Het geluid van kleine vuvuzela's vermengt zich met de levendige bas van een hip-hopband en Israëlische vlaggen zijn te zien tussen borden met daarop 'wegwezen!' of 'ga stemmen'.

Simon, licht kalend en met peper-en-zouthaar, reed vanuit de grootstad Tel Aviv naar deze laatste grote bijeenkomst voor de parlementsverkiezingen. 'Ik kom hier elke zaterdag. In het begin waren we met 5.000 tot 10.000. Toen nam het coronavirus de overhand en daalde het aantal demonstranten. Maar vanavond zullen we nog meer zijn dan in het begin', verzekert hij, terwijl tientallen bussen met betogers toestromen in Jeruzalem.

Bij de laatste drie verkiezingen eindigden Netanyahu en zijn rivaal, de voormalige legerleider en leider van de centristische blauw-witte alliantie, Benny Gantz, nek aan nek. Na de derde parlementsverkiezingen besloot Gantz met zijn politieke vijand in zee te gaan om een 'eenheids- en noodregering' te vormen in het licht van de gezondheidscrisis. Maar die regering hield slechts enkele maanden stand.

