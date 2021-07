Een nieuwe uitbraak van het coronavirus in China zorgt voor zenuwachtigheid.

Op 20 juli werd er op de luchthaven van Nanjing, de hoofdstad van de Chinese provincie Jiangsu met ruim negen miljoen inwoners, opnieuw een coronageval vastgesteld. Sindsdien zijn er in het land 200 bijkomende besmettingen ontdekt. De Chinese Global Times meldt dat alle vluchten van de luchthaven tot en met 11 augustus opgeschort worden.

Of dat op tijd komt, valt nog af te wachten. Uit onderzoek en testing is gebleken dat het coronavirus naar minstens dertien andere steden in vijf provincies is verspreid, waaronder hoofdstad Peking. Het is bovendien nog onduidelijk of het om de bewuste Delta-variant gaat. Volgens de laatste updates van de nationale gezondheidsinstanties zijn er echter geen sterfgevallen.

Volgens Chinese staatsmedia betreft de nieuwe uitbraak de meest omvangrijke besmetting na Wuhan, de stad waar het coronavirus in 2019 werd ontdekt. Momenteel ligt het aantal nieuwe dagelijkse bevestige besmettingen echter nog lager dan een uitbraak in januari jongstleden.

In China is het coronavirus - zeker in vergelijking met Europa - erg goed onder controle, onder meer omdat de overheden de grenzen gesloten hebben gehouden en vaak zeer snel hebben gereageerd bij lokale uitbraken. Wel heerst er in de buurlanden onzekerheid over de werkzaamheid van de Chinese vaccins. Sommige landen hebben aangekondigd de Chinese stuks niet meer te zullen gebruiken.

