Groothertog Jan van Luxemburg is overleden. Hij werd 98 jaar. Dat heeft zijn zoon, groothertog Hendrik, dinsdag laten weten in een communiqué.

De echtgenote van groothertog Jan was Josephine Charlotte van België, die begin januari 2005 op 77-jarige leeftijd overleed. Zij was de oudere zus van de latere Belgische koningen Boudewijn en Albert II. Jan werd geboren op 5 januari 1921, als oudste zoon van groothertogin Charlotte en prins Félix van Bourbon-Parma. Bij de inval van het Duitse leger op 10 mei 1940 verliet hij Luxemburg samen met zijn ouders. In het Canadese Québec studeerde hij rechten en politieke wetenschappen.

In november 1942 trad hij in dienst bij het geallieerde leger, als vrijwilliger bij de Irish Guards. Jan maakte op 3 september 1944 de bevrijding van Brussel mee, en een week later trok hij ook Luxemburg binnen. Hij bleef daarna deelnemen aan de campagne van de geallieerde troepen in Duitsland, tot het einde van de vijandelijkheden. Hij kreeg verschillende militaire onderscheidingen en eretekens en hij dankt zijn populariteit in het Groothertogdom aan zijn deelname aan de Tweede Wereldoorlog. Op 9 april 1953 trad hij in het huwelijk met prinses Josephine Charlotte. Ze kregen vijf kinderen. Op 12 november 1964 volgde hij officieel zijn moeder op als groothertog van Luxemburg. Jan deed op 7 oktober 2000 troonsafstand ten voordele van zijn oudste zoon Hendrik.