Een groot deel van Pakistan is zonder stroom gevallen door een grote panne.

De panne begon om 23.41 uur lokale tijd zaterdag (19.41 uur Belgische tijd) in het zuiden van het land, zegt minister van Energie Omar Ayub Khan via Twitter. Grote steden zoals de hoofdstad Islamabad, de economische hub Karachi en de op een na grootste stad van het land Lahore vielen in het donker. In sommige delen van het land kon de elektriciteitsvoorziening al hersteld worden. Ploegen zijn aan het werk om de stroom ook in de rest van het land zondagochtend weer actief te krijgen, aldus de minister.

Stroomonderbrekingen komen vaak voor in Pakistan, dat al jaren met een chronische energiecrisis kampt, met gebrek aan aanbod en bovendien met illegale tap van lijnen. Een deel van de zowat 210 miljoen inwoners heeft dagelijks urenlang geen elektriciteit.

