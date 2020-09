De Britse regering heeft vrijdag de Australische ex-premier Tony Abbott aangesteld als handelsadviseur in het post-brexit-tijdperk. Vanuit de oppositie klinkt er felle kritiek op de beslissing.

Abbott is een van de negen externe adviseurs die deel zullen uitmaken van een nieuwe handelsgroep, samen met ministers. Opdracht is 'om hun invloed aan te wenden om Groot-Brittannië te helpen (...) een sterkere mondiale consensus voor vrijhandel te smeden', aldus de regering.

De adviseurs zouden geen rechtstreekse rol spelen in handelsbesprekingen. Maar ze zullen wel ministers adviseren als onderhandelingen met de VS, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland 'de cruciale latere fases ingaan'.

Verschillende parlementsleden in de oppositie maakten bezwaar tegen Abbotts aanstelling. Sommigen verwezen naar zijn uitspraken over vrouwen en homoseksualiteit. Anderen stelden vragen bij zijn expertise inzake handel. Premier Boris Johnson zei daarover dat hij 'het helemaal niet eens is met die meningen'.

'Ik zou over Tony Abbott zeggen dat hij verkozen is door het volk van de grote liberale, democratische natie Australië', zei Johnson. 'Het is een fantastisch, vrijheidslievend, liberaal land. Ik denk dat dat alles zegt.' Johnson beloofde om prioriteit te maken van liberale handelsakkoorden met de VS en andere niet-EU-landen, van zodra het Verenigd Koninkrijk niet langer gebonden is aan de Europese handelsregels eind dit jaar.

Abbott zei in het verleden dat hij zich 'een beetje bedreigd' voelde door homomoseksualiteit. Zijn voorgangster als premier, Julia Gillard, beschuldigde hem in 2012 van vrouwenhaat in een explosieve speech in het parlement. David Henig, Brits directeur van het Europees Centrum voor Internationale Politieke Economie (ECIPE), een op handel gefocuste denktank, zei dan weer dat Abbott 'geen expert in handel' is. 'En er zijn veel handelsexperts die noch homofoob, noch vrouwenhater zijn, of om er eentje aan toe te voegen, een klimaatontkenner', tweette hij.

