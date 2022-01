Groot-Brittannië gaat bij de NAVO een 'grootscheepse' inzet van troepen, oorlogsschepen en straaljagers in Europa voorstellen. Dat heeft premier Boris Johnson zaterdag gezegd, als reactie op de toenemende 'Russische vijandigheid' tegenover Oekraïne.

Het voorstel, dat naar verwachting volgende week op een bijeenkomst van de militaire leiders van de NAVO zal worden gedaan, zou ertoe kunnen leiden dat Londen het Britse contingent van ongeveer 1.150 manschappen dat momenteel in Oost-Europa wordt ingezet, verdubbelt en 'defensieve wapens' aan Estland levert, aldus het kabinet van de premier.

'Dit voorstel zou een duidelijke boodschap naar het Kremlin sturen: wij tolereren hun destabiliserende activiteiten niet en wij zullen altijd aan de zijde van onze NAVO-bondgenoten staan tegenover de Russische vijandigheid,' zo zei Johnson in een verklaring die zaterdagavond werd vrijgegeven.

'Ik heb onze strijdkrachten opdracht gegeven zich voor te bereiden om volgende week troepen naar Europa te sturen, zodat we grond-, lucht- en zeemachtsteun kunnen verlenen aan onze NAVO-bondgenoten', zei Johnson nog. 'Als de Russische president Vladimir Poetin de weg van bloedvergieten en vernietiging zou kiezen in Oekraïne, zou dat een tragedie zijn voor heel Europa. Oekraïne moet vrij blijven om zijn eigen toekomst te kiezen.'

Lees ook: 'Wie heeft er belang bij Oekraïne?'

Lees ook: Hoogspanning in Oekraïne: 'Dit conflict kan nog jaren blijven etteren'

Het voorstel, dat naar verwachting volgende week op een bijeenkomst van de militaire leiders van de NAVO zal worden gedaan, zou ertoe kunnen leiden dat Londen het Britse contingent van ongeveer 1.150 manschappen dat momenteel in Oost-Europa wordt ingezet, verdubbelt en 'defensieve wapens' aan Estland levert, aldus het kabinet van de premier. 'Dit voorstel zou een duidelijke boodschap naar het Kremlin sturen: wij tolereren hun destabiliserende activiteiten niet en wij zullen altijd aan de zijde van onze NAVO-bondgenoten staan tegenover de Russische vijandigheid,' zo zei Johnson in een verklaring die zaterdagavond werd vrijgegeven. 'Ik heb onze strijdkrachten opdracht gegeven zich voor te bereiden om volgende week troepen naar Europa te sturen, zodat we grond-, lucht- en zeemachtsteun kunnen verlenen aan onze NAVO-bondgenoten', zei Johnson nog. 'Als de Russische president Vladimir Poetin de weg van bloedvergieten en vernietiging zou kiezen in Oekraïne, zou dat een tragedie zijn voor heel Europa. Oekraïne moet vrij blijven om zijn eigen toekomst te kiezen.' Lees ook: 'Wie heeft er belang bij Oekraïne?'Lees ook: Hoogspanning in Oekraïne: 'Dit conflict kan nog jaren blijven etteren'